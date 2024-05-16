NBA／唐西奇大三元加關鍵火鍋 獨行俠退雷霆搶先聽牌

系列賽前4戰平手的雷霆與獨行俠隊，今天回到奧克拉荷馬市進行第5戰，獨行俠在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）進帳「大三元」領軍下一路領先，儘管雷霆末節一度展開猛烈反撲，但唐西奇先是與華盛頓在進攻端聯手穩住領先優勢，還在比賽最後54秒賞給亞歷山大一記麻辣鍋，澆熄雷霆反撲氣燄，最終獨行俠就以104：92取勝，系列賽取得3：2聽牌。

雷霆與獨行俠系列賽前4戰打得相當拉鋸，有3場比賽勝負分差在10分以內，尤其是兩隊一哥同時也是年度MVP票選第2、3名的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、與唐西奇間的頂尖對決更是話題不斷。

在今天的第5戰回到主場出賽的雷霆卻遭遇嚴苛考驗，獨行俠一哥唐西奇上半場就有17分、7助攻、6籃板的全能演出，在他領軍下獨行俠上半場命中率高達5成6，反觀變陣的雷霆今天上半場卻是打得掙扎，除了亞歷山大依舊維持高水準演出外，並未得到太多火力支援。

易籃後獨行俠在唐西奇帶領下持續將領先優勢擴大，甚至在第四節剩下8分半鐘時已經領先達到18分，不過雷霆在暫停過後展開反撲，先是亞歷山大投進後撤步三分球，霍姆葛倫（Chet Holmgren）灌籃得手後，多特（Luguentz Dort）、威廉斯（Jalen Williams）也連續取分，領軍打出一波10：0攻勢。

不過今天手感不佳的獨行俠華盛頓（P.J. Washington）在比賽最後5分鐘時挺身而出，連得5分止血，隨後瓊斯（Derrick Jones Jr.）更是賞給在三分線外出手的霍姆葛倫一記麻辣鍋，並發動快攻灌籃得手，雙方又回到13分差距。

This Luka block to help preserve the lead late was TOUGH. 😤 pic.twitter.com/qeHFAYGwkE — NBA (@NBA) 2024年5月16日

比賽最後54秒唐西奇在亞歷山大快攻上籃時賞了對手一記麻辣鍋，也澆熄了雷霆的最後反撲氣燄，最終獨行俠就以12分差距收下關鍵第五戰勝利，系列賽取得3：2聽牌，有望在主場搶下西區冠軍賽門票。

獨行俠唐西奇今天進帳31分、11助攻、10籃板的「大三元」，瓊斯則有19分進帳，至於雷霆則以亞歷山大拿下30分、8助攻、6籃板最佳。