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NBA／去湖人組三巨頭？德羅展：無法拒絕效力家鄉球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展(右)。 路透
德羅展(右)。 路透

公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）出生於洛杉磯康普頓，他曾自曝2021年休賽季差點加盟湖人，但湖人當年選擇交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），組成三巨頭。如今德羅展又成為自由球員，他也再度談論為家鄉球隊效力的可能性。

現年34歲的德羅展本季出賽79場，平均能得到24.0分5.3助攻4.3籃板，整體投籃命中率48%，三分球命中率33%，表現仍相當有水準。

德羅展在《Run It Back》節目上被問到是否會考慮回家鄉打球，他表示，「小時候大家都知道我是布萊恩（Kobe Bryant）球迷，直到現在也是。從第一天起我就是湖人球迷，當有機會為家鄉球隊效力，你沒辦法拒絕，特別是湖人這種豪門，不過現在一切都無法確定。」

德羅展在這次訪談表達對湖人的愛，同時也說明自己很愛芝加哥，想留在公牛。本季公牛遭遇很多困難，主控鮑爾（Lonzo Ball）整季都因傷缺陣，拉文（Zach LaVine）也只打25場，最終再度止步附加賽。

湖人方面，休賽季將處理詹姆斯（LeBron James）續約問題，還要找尋新任總教練。先前有消息指出，他們願意送出未來選秀權等資產，爭取第3名球星加入。

DeMar DeRozan Kobe Bryant 公牛 湖人

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