NBA／罕見上演戰斧式爆扣！金塊約柯奇笑稱：我是天生怪物
金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天面對灰狼再度爆發，繳出季後賽史上首見的40分13助攻0失誤瘋狂數據，幫助金塊以15分之差大勝灰狼，取得3：2聽牌優勢，比賽中還上演兩次爆扣，賽後自稱是天生怪物。
約柯奇球風全能且打得很飄逸，不以運動能力見長，甚至有球迷開玩笑說他懶得灌籃，不過他昨天在比賽中罕見上演戰斧式爆扣，令許多人相當驚訝。約柯奇賽後受訪時幽默講解這次灌籃，「當下有空檔，而且我是天生怪物，為何不秀一下我的運動能力？」
約柯奇昨天賽前領取MVP獎盃，面對年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）的防守，他整場9投8中，包含奠定勝基的「投石機」三分球。不過約柯奇仍稱讚戈貝爾，「他是一名優秀防守者，總是讓你要多做一些動作，有時需做出困難的一擊。」
金塊在天王山之戰拿下勝利後，取得3：2領先，明天將作客灰狼主場，爭取西區冠軍賽門票。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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