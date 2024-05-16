快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

NBA／罕見上演戰斧式爆扣！金塊約柯奇笑稱：我是天生怪物

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇灌籃。 歐新社
約柯奇灌籃。 歐新社

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天面對灰狼再度爆發，繳出季後賽史上首見的40分13助攻0失誤瘋狂數據，幫助金塊以15分之差大勝灰狼，取得3：2聽牌優勢，比賽中還上演兩次爆扣，賽後自稱是天生怪物。

約柯奇球風全能且打得很飄逸，不以運動能力見長，甚至有球迷開玩笑說他懶得灌籃，不過他昨天在比賽中罕見上演戰斧式爆扣，令許多人相當驚訝。約柯奇賽後受訪時幽默講解這次灌籃，「當下有空檔，而且我是天生怪物，為何不秀一下我的運動能力？」

約柯奇昨天賽前領取MVP獎盃，面對年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）的防守，他整場9投8中，包含奠定勝基的「投石機」三分球。不過約柯奇仍稱讚戈貝爾，「他是一名優秀防守者，總是讓你要多做一些動作，有時需做出困難的一擊。」

金塊在天王山之戰拿下勝利後，取得3：2領先，明天將作客灰狼主場，爭取西區冠軍賽門票。

NBA季後賽 Nikola Jokic Rudy Gobert 灰狼 金塊

相關新聞

NBA／殘缺騎士擋不住綠衫軍 塞爾蒂克連3年闖東區決賽

當家球星米契爾（Donovan Mitchell）再度因傷缺陣的騎士隊，今天第5戰打了3節好球，但第四節遭主場的塞爾蒂克...

NBA／騎士淘汰米契爾離開倒數計時？美媒：這兩隊準備好了

騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）在季後賽第二輪受傷，只能在場邊看著球隊被塞爾蒂克淘汰。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）更爆料，湖人和籃網將對米契爾展開追求

NBA／選秀試訓最大咖觀眾 小皇帝現身關心兒子布朗尼

NBA選秀聯合試訓出現超級巨星觀眾，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）美國時間星期三穿著黑色連帽上衣現身...

NBA／史上第3人！好人緣柯瑞再奪「魔術強森獎」

勇士隊雖無緣季後賽，陣中當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍有收穫，除獲得聯盟年度關鍵球員獎（Clutch Pl...

NBA／向飛人致敬！籃網退休卡特15號球衣

「飛人」卡特（Vince Carter）經典扣籃畫面流傳超過20年，今年他和畢拉普斯（Chauncey Billups）...

NBA／罕見上演戰斧式爆扣！金塊約柯奇笑稱：我是天生怪物

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天面對灰狼再度爆發，繳出季後賽史上首見的40分13助攻0失誤瘋狂數據，幫助金塊以15分之差大勝灰狼，取得3：2聽牌優勢，比賽中還上演兩次爆扣，賽後自稱是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。