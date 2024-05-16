NBA／罕見上演戰斧式爆扣！金塊約柯奇笑稱：我是天生怪物

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）昨天面對灰狼再度爆發，繳出季後賽史上首見的40分13助攻0失誤瘋狂數據，幫助金塊以15分之差大勝灰狼，取得3：2聽牌優勢，比賽中還上演兩次爆扣，賽後自稱是天生怪物。

約柯奇球風全能且打得很飄逸，不以運動能力見長，甚至有球迷開玩笑說他懶得灌籃，不過他昨天在比賽中罕見上演戰斧式爆扣，令許多人相當驚訝。約柯奇賽後受訪時幽默講解這次灌籃，「當下有空檔，而且我是天生怪物，為何不秀一下我的運動能力？」

"I'm a freak of nature." 😂



Jokic speaks on revealing his dunk package against the Timberwolves 🗣️ pic.twitter.com/iqK4Q8eZsz — NBA (@NBA) 2024年5月15日

約柯奇昨天賽前領取MVP獎盃，面對年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）的防守，他整場9投8中，包含奠定勝基的「投石機」三分球。不過約柯奇仍稱讚戈貝爾，「他是一名優秀防守者，總是讓你要多做一些動作，有時需做出困難的一擊。」

金塊在天王山之戰拿下勝利後，取得3：2領先，明天將作客灰狼主場，爭取西區冠軍賽門票。