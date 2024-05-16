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NBA／向飛人致敬！籃網退休卡特15號球衣
「飛人」卡特（Vince Carter）經典扣籃畫面流傳超過20年，今年他和畢拉普斯（Chauncey Billups）和衛斯特（Jerry West）等一同入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂，曾效力5個賽季的前東家籃網隊今天再宣布，將在2024年賽季時退休卡特15號球衣，讓飛人名字繼續飄揚球場。
籃網今天宣布退休卡特和基德（Jason Kidd）5號球衣，兩人也成為籃網第6位和第7位退休背號的球員，加入傳奇球星「J博士」歐文（Julius Erving）、威廉斯（Buck Williams）、彼卓維奇（Drazen Petrovic）、威廉森（John Williamson）和梅爾基翁尼（Bill Melchionni）行列。
卡特是唯一生涯橫跨NBA 4個世代的球員，他1999年獲得聯盟新人王，生涯共打了22個賽季，2004年從暴龍隊轉戰籃網，當時籃網主場還設在紐澤西；他在籃網一直待到2009年，之後續加入過獨行俠隊、灰熊隊、老鷹隊、魔術隊、國王隊和太陽隊，累積得分25728分，排在史上第21位。
在籃網約4個半賽季，卡特場均可貢獻23.6分，且只缺席11場比賽，他也保有單季最高得分2070分隊史紀錄，這是他2006到07賽季締造。卡特也是籃網史上得分第3位的球員，且有許多數據仍是隊史前10名。
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