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NBA／騎士淘汰米契爾離開倒數計時？美媒：這兩隊準備好了
騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）在季後賽第二輪受傷，只能在場邊看著球隊被塞爾蒂克淘汰。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）更爆料，湖人和籃網將對米契爾展開追求。
米契爾今年季後賽出戰10場，平均得到29.6分5.4籃板4.7助攻，不過他第二輪G4和G5因傷缺陣，騎士在G5以98：113不敵綠衫軍，本季正式畫下句點。
米契爾合約還有2季，但2025-26賽季是球員選項，高機率選擇跳出。《The Athletic》記者洛伊德（Jason Lloyd）指出，米契爾今夏如果沒續約，騎士不得不尋求交易，湖人將積極追求。溫德霍斯特提到，湖人和籃網已準備好交易方案，「我不想讓騎士球迷驚慌失措，但很多球隊已準備好報價，追求米契爾。」
湖人記者歐文（Anthony Irwin）則表示，湖人計畫與本季羅素（D'Angelo Russell）續約1年，不是為了留下羅素，而是能延長尋找交易對象的時間。羅素本季有1860萬美元的球員選項，如果他不執行，將成為自由球員。
歐文也指出，「湖人明白羅素與里夫斯（Austin Reaves）這對後場組合的限制，特別是防守方面。因此他們可能嘗試先簽後換，如果休賽季找不到理想的交易，願意明年交易截止日前再嘗試。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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