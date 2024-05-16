NBA／選秀試訓最大咖觀眾 小皇帝現身關心兒子布朗尼

NBA選秀聯合試訓出現超級巨星觀眾，湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）美國時間星期三穿著黑色連帽上衣現身，坐在場邊第二排觀賞大兒子布朗尼（Bronny James）表現，父子能否同隊再成話題。

39歲的詹姆斯成為選秀測試會一大亮點，這場是布朗尼第二度也是最後一次聯合試訓比賽。

來自南加州大學的布朗尼，因為大名鼎鼎的父親成為選秀會話題球員，他身高雖「縮水」，從原本資料的193公分到實際出爐187公分，但聯合試訓助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分），三分線25投19中表現也是所有球員次佳。

曾說過想和兒子一同打NBA的詹姆斯，實際現身力挺兒子；他的妻子和女兒也是布朗尼在南加大時的「鐵粉」，時常出現在場邊，不過布朗森去年曾在球場上出現心臟驟停意外，動完手術才回歸賽場，因此缺席第一個月的大學賽季。總計他大學出賽25場，場均成績是4.8分、2.8籃板和2.1助攻。

剛完成生涯第21個NBA賽季的詹姆斯，今年夏天將成自由球員，不過湖人季後賽首輪遭衛冕軍金塊隊「橫掃」後，他表示對下一步還沒太多想法。