NBA／史上第3人！好人緣柯瑞再奪「魔術強森獎」
勇士隊雖無緣季後賽，陣中當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍有收穫，除獲得聯盟年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year），今天再拿下「魔術強森獎（Magic Johnson Award）」，生涯第2度獲獎成為史上第3位兩度得到如此肯定的球員。
「魔術強森獎」是由美國職籃作家協會（Professional Basketball Writers Association）2001年創立，用意是表彰球場上擁有出色表現，且場下與媒體有良好互動溝通的球員。
PBWA表示，今年有超過200位PWBA記者和編輯投票，柯瑞擊敗熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）、公牛隊德羅展（DeMar DeRozan）、灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert）和溜馬隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton），在5位最終候選者中脫穎而出。
36歲的柯瑞已經拿過聯盟幾乎所有大獎，包括2度年度MVP、4座NBA總冠軍、1座總冠軍賽MVP等；他本季繳出26.4分、4.5籃板和5.1助攻表現，繼2016年後再度獲得魔術強森獎，追平里拉德（Damian Lillard）和巴提耶（Shane Battier），成為史上第3位二度獲獎球員。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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