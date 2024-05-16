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NBA／同日贏關鍵戰 金塊、尼克聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
賽前獲頒年度MVP的約柯奇14日展現價值，全場進帳40分、13助攻、7籃板且0失誤，金塊搶先聽牌。路透
賽前獲頒年度MVP的約柯奇14日展現價值，全場進帳40分、13助攻、7籃板且0失誤，金塊搶先聽牌。路透

金塊隊球星約柯奇昨天對灰狼隊系列賽第5戰前，從NBA主席席佛手中拿下近4年第3座年度MVP，立刻在這場關鍵比賽證明身手，繳出40分、13助攻、7籃板且0失誤的完美表現，帶領金塊以112：97大勝，3勝2敗取得聽牌優勢。

金塊在客場2連勝扳平戰局，昨天回到主場再戰，約柯奇在頒獎儀式相當淡定，但比賽開打後成為致命武器，甚至讓第3度拿下年度最佳防守球員的灰狼中鋒戈貝爾毫無招架之力，帶領金塊以15分差距取勝。

溜馬尼克隊昨天同樣進行「天王山之戰」，尼克在布朗森44分、7助攻領軍下，一路壓制溜馬以121：91獲勝，同樣3勝2敗聽牌，他也成為2018年詹姆斯以來，首位同年季後賽5度得分40分以上的球員。布朗森說：「不論處境為何，全隊都知道利害關係是什麼，也知道該做什麼，並解決問題。」

NBA季後賽 尼克 布朗森 戈貝爾 溜馬 灰狼 約柯奇 金塊

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