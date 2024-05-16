聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／同日贏關鍵戰 金塊、尼克聽牌
金塊隊球星約柯奇昨天對灰狼隊系列賽第5戰前，從NBA主席席佛手中拿下近4年第3座年度MVP，立刻在這場關鍵比賽證明身手，繳出40分、13助攻、7籃板且0失誤的完美表現，帶領金塊以112：97大勝，3勝2敗取得聽牌優勢。
金塊在客場2連勝扳平戰局，昨天回到主場再戰，約柯奇在頒獎儀式相當淡定，但比賽開打後成為致命武器，甚至讓第3度拿下年度最佳防守球員的灰狼中鋒戈貝爾毫無招架之力，帶領金塊以15分差距取勝。
溜馬、尼克隊昨天同樣進行「天王山之戰」，尼克在布朗森44分、7助攻領軍下，一路壓制溜馬以121：91獲勝，同樣3勝2敗聽牌，他也成為2018年詹姆斯以來，首位同年季後賽5度得分40分以上的球員。布朗森說：「不論處境為何，全隊都知道利害關係是什麼，也知道該做什麼，並解決問題。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言