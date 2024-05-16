NBA／同日贏關鍵戰 金塊、尼克聽牌

公牛隊後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近年來飽受傷勢困擾，上一次出現在NBA賽場已經是2022年1月的事情，不過近期他在Podcast節目上談到目前的復原進度相當樂觀，已經恢復到7成水準，經過

2024-05-15 17:24