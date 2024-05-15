WNBA／10失誤又慘敗！選秀狀元克拉克初登場震撼教育

頂著WNBA狀元身分加入印第安納狂熱隊（Indiana Fever）的美國女籃超級球星克拉克（Caitlin Clark），今天迎接職業生涯處女秀，但面對康乃狄克太陽隊（Connecticut Sun）打得掙扎，不但出現10失誤，球隊也以71：92吞敗。

大學締造無數得分紀錄的克拉克，招牌遠距離外線讓她有「女柯瑞」稱號；結束最後一個NCAA生涯後投入WNBA選秀，克拉克沒意外成為選秀會狀元，她帶動的熱潮也影響整個WNBA，除狂熱隊門票熱銷，今天太陽隊8910個座位銷售一空，寫下2003年後首度主場開幕戰門票售罄紀錄。

克拉克賽前投籃訓練受訪曾提到，對於職業生涯處女秀充滿期待和興奮感，但同時明白想複製大學時期的夢幻表現並不實際，「我知道外界認為我能做出些不可思議的事情，但這可能需要些時間，如果有些事沒能馬上完美，或是一場比賽不如我預期的出色，放過自己，持續學習，繼續從中變更好。」

她職業生涯第一個進球直到第2節才產生，太陽失誤後，克拉克運球快攻，在三分線頓了一下，變換節奏切入上籃放進2分，終結前4投盡墨小低潮；最終她處女秀攻下20分、3助攻但也出現10失誤，團隊更出現25次失誤，新賽季勝場要開張只能再等等。