NBA／超過2年沒上場打球 公牛「球哥」坦言情況正在好轉

公牛隊後衛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近年來飽受傷勢困擾，上一次出現在NBA賽場已經是2022年1月的事情，不過近期他在Podcast節目上談到目前的復原進度相當樂觀，已經恢復到7成水準，經過整個夏天的復健後，新賽季有機率能重返賽場。

鮑爾職業生涯場均貢獻11.9分、5.7個籃板和6.2次助攻，他和公牛簽下的4年合約下季將進入到最後一年，而近2年成績空白的他理所當然執行了2100萬美元的球員選項，在這2年間他前後進行了3次手術，最近一次是本季初的左膝手術。

鮑爾在近期的Podcast節目上更新了自己的傷病進度，雖然鮑爾爬樓梯、跳躍時傷勢都會發作，但狀況顯然已經好很多，「它正在進展中，每個禮拜在改善，這就是我所盼望的，不過它依舊沒有達到我的理想水準，我會說目前恢復程度來到7成，已經能夠上場的等級了，但它還能變得更好，還有一個很長的夏天等待著我，我絕對期待未來。」

鮑爾上次出賽是2021-2022年賽季，公牛在他上場的時候表現相當優異，35場比賽內拿下22勝13敗，還一度是東區龍頭，鮑爾倒下後，公牛該年最終以46勝36敗坐收，近2年勝率都未達5成，關於鮑爾與公牛的未來，球隊籃球營運執行副總裁卡爾尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）表示公牛會持續追蹤未來幾個月鮑爾的傷勢進展。