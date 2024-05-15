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NBA／籃板慘輸尼克24顆 溜馬教頭：尷尬又慘痛教訓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溜馬團隊籃板被尼克完爆，籃板數落後尼克24顆，進攻籃板更是5比20，尼克光哈特斯坦(左)一人就抓了12個進攻籃板。 路透通訊社
溜馬團隊籃板被尼克完爆，籃板數落後尼克24顆，進攻籃板更是5比20，尼克光哈特斯坦(左)一人就抓了12個進攻籃板。 路透通訊社

尼克隊今天除有當家球星布朗森（Jalen Brunson）飆分，籃板數更完全壓過對手溜馬隊，最終以121：91寫下主場大勝，率先取得「聽牌」優勢，溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）坦言今天籃板數被對手痛擊是意料之外，教頭卡萊爾（Rick Carlisle）更以「非常尷尬」形容籃板失守狀態。

尼克傷兵問題不斷，除右肩動刀賽季提前報銷的球星藍道（Julius Randle），替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）首輪受傷，阿努諾比（OG Anunoby）也因傷再缺席今天的第5戰，幾乎是靠7名成員撐場，但進入先發的麥克布萊德（Miles McBride）表現優異，團隊更狂摘53籃板，光是進攻籃板就以20：5壓過溜馬。

今天貢獻13分、5助攻的哈利伯頓坦言球隊發揮不佳，他也提到，第4戰後就有預期麥克布萊德會進入先發陣容，但沒想到籃板會被「完爆」。

「他們在籃板就殺死我們了，今天表現比他們在所有系列賽中的任何一場比賽中都要好，我們整晚都沒能以同樣強度回擊。」哈利伯頓說。

溜馬團隊今天只搶下29籃板，在籃板數落後尼克24顆，哈利伯頓說：「他們今天進很多球，但當他們失手，他們又能搶下進攻籃板。」

溜馬教頭卡萊爾也說，讓尼克搶下20個進攻籃板、多了29次出手，是比分差距如此大原因，「非常尷尬，這是尷尬又慘痛的教訓。」

NBA季後賽

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