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NBA／約柯奇40分0失誤神級演出 愛德華：我只能苦笑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇(右)用40分0失誤完美表現及垮灰狼，讓愛德華(左)賽後也只能苦笑。 歐新社
約柯奇(右)用40分0失誤完美表現及垮灰狼，讓愛德華(左)賽後也只能苦笑。 歐新社

金塊約柯奇（Nikola Jokic）在今天與灰狼的系列賽第5戰賽前，領取了個人近4年來第3座年度MVP獎座，並且在比賽中繳出近乎完美的40分、13助攻、7籃板、0助攻的亮眼數據，幫助金塊取得聽牌優勢，也讓灰狼愛德華（Anthony Edwards）直言，只能笑著看約柯奇領軍擊潰他們。

約柯奇在今天與灰狼的關鍵戰中展現MVP價值，上半場就有19分、8助攻進帳，第三節拉鋸階段他更是有多次無解的進攻表現，表現完全技壓同樣是第三度獲選年度最佳防守球員的灰狼戈貝爾（Rudy Gobert），讓灰狼只能看著他領軍將領先差距拉開，最終金塊也以15分差距收下關鍵戰勝利，取得3：2聽牌優勢。

談到約柯奇今天的表現，拿下16分的隊友穆雷（Jamal Murray）說：「當約柯奇能夠這樣得分時，你就不需要做什麼特別的事情，他不斷在分析、閱讀比賽，今晚領取獎座對於他來說或許有起到一點激勵的效果，不過更重要的是在家出賽，這能讓他隨時感受到能量，然後我們只要依照比賽計畫把球交給他，就能解決問題。」

而只能在旁扮演「旁觀者」的還不僅是金塊球員，就連今年季後賽表現搶眼的灰狼愛德華在看到約柯奇的表現時，都只能望球興嘆，「我只能苦笑，這就是我能做的一切，我不會感到生氣，因為他是NBA最好的球員，在過去的三場比賽中他就充分展現這點。」

NBA季後賽

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