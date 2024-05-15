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NBA／金塊約柯奇寫史上首見紀錄 灰狼教頭：真的無解

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇支手拆解灰狼，讓對手也說真的無解。 路透
約柯奇支手拆解灰狼，讓對手也說真的無解。 路透

金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天賽前領取年度MVP獎盃，儘管灰狼擁有年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮，仍無法阻止約柯奇全場狂轟40分13助攻，且沒有失誤。

約柯奇全場22投15中，得到40分13籃板7助攻，還有2抄截1阻攻，面對戈貝爾防守時更是9投8中，包含在他面前投進「拆彈」壓哨三分，一舉擊垮灰狼追分士氣。他成為史上第二在季後賽單場至少得到40分10助攻，且0失誤的球員，前一人是2018年效力火箭的保羅(Chris Paul)；若以今天13助攻為基準，更是史上第一人！

對於約柯奇統治級的發揮，灰狼頭號球星愛德華（Anthony Edwards）無奈表示，「我只能笑，這就是我能做的。我不能生氣，他是MVP，他是NBA最好的球員，過去3場比賽顯示這點。他今晚很特別，必須為他喝采，他就是那個人。」

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）也直言，「他今天領取MVP，打出一場世界最佳球員表現，我們對他完全沒辦法。」

NBA季後賽 Nikola Jokic 灰狼 金塊

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