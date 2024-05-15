NBA／尼克布朗森季後賽5度飆破40分 詹皇紀錄已在射程範圍

傷兵滿營的尼克隊，今天在布朗森（Jalen Brunson）轟下44分帶領下，以121：91大勝溜馬隊，東區季後賽準決賽取得3勝2敗的「聽牌」優勢，只差1勝就能暌違24年重返東區決賽，讓布朗森有機會再寫紀錄。

系列賽首戰就有43分演出的布朗森，今天上半場就轟下28分，寫下尼克季後賽新猷，全場44分更是今年季後賽第5度得分超過40分，是2018年詹姆斯（LeBron James）季後賽8度得分超過40分後的最會飆分球員。

Jalen Brunson rose to the occasion in Game 5 to help the @nyknicks take a 3-2 series lead at The Garden!



🗽 44 PTS

🗽 7 AST

🗽 4 REB

🗽 18-35 FGM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/zWgsQSY6FL — NBA (@NBA) 2024年5月15日

在此之前，布朗森首輪對決76人的最後3戰都飆破40分，加上和溜馬首戰，連4場季後賽飆分40分以上，成為聯盟史上第4人。

第2戰傷到右腳的布朗森，系列賽第4戰受到限制僅拿18分，本季季後賽新低，但今天全面爆發，上半場就締造隊史得分紀錄的他說：「我相信身為一支球隊，不論處境為何，我們都有相同心態，不管我或其他人感覺如何，我們都知道利害關係是什麼，也知道該做什麼，並解決它。」

根據資料統計，今天被拉到先發的尼克後衛麥克布萊德（Miles McBride），今天共創造了23次掩護，幾乎是過去生涯最高的3倍之多，加上17分得分，也成尼克30分大勝功臣。

布朗森讚說，23歲的隊友麥克布萊德幫助團隊創造很多空間，加上自己也能得分，還看守溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天攻守發揮得非常出色。