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NBA／與溜馬球員爆衝突 尼克迪文森佐酸：他們非硬漢本性
尼克在季後賽第二輪G5靠著布朗森（Jalen Brunson）狂轟44分，以121：91大勝溜馬，系列賽取得3：2聽牌優勢，這場比賽火藥味十足，雙方兩度爆發口角衝突，迪文森佐（Donte Divincenzo）賽後受訪時也大酸溜馬球員。
第二節溜馬長人傑克森（Isaiah Jackson）掩護時撞倒迪文森佐，尼克中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）見狀後上前理論，雙方爆發口角衝突。
第三節迪文森佐飛扣得分，回防後他和溜馬中鋒透納（Myles Turner）糾纏在一塊，雙方再度爆發衝突，迪文森佐不斷噴髒話，透納也不干示弱叫囂回去。對此迪文森佐賽後受訪時開酸，「他們試圖當硬漢，但那不是他們的本性。」
尼克只要再取得一勝就能闖進東區冠軍賽，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）強調不能大意，「我不必須了解我們要做什麼，專注眼前工作，如果自我感覺良好，就會在這個聯盟被打倒，所以我們必須做好準備。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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