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NBA／MVP約柯奇40分13助攻0失誤 金塊輕取灰狼聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
賽前獲頒年度MVP獎座的約柯奇展現價值，全場進帳40分、13助攻、7籃板且0失誤，帶領金塊輕取灰狼先聽牌。 路透
賽前獲頒年度MVP獎座的約柯奇展現價值，全場進帳40分、13助攻、7籃板且0失誤，帶領金塊輕取灰狼先聽牌。 路透

在客場收下2連勝扳平戰局後，金塊隊今天回到主場力拚系列賽領先，賽前獲頒年度MVP獎座的約柯奇也展現價值，全場進帳40分、13助攻、7籃板且0失誤，帶領金塊以112：97擊敗灰狼，成為這個系列賽第1支在主場取勝的球隊。

約柯奇賽前由聯盟主席席佛（Adam Silver）頒發個人近4年第3座年度MVP獎座，儘管約柯奇在頒獎儀式相當淡定，但在比賽開打後依舊成為場上最無解的進攻武器，上半場就獨攬19分並送出8次助攻，率領金塊取得6分領先。

反觀客場作戰的灰狼，今天少了後場大將康利（Mike Conley），進攻箭頭愛德華（Anthony Edwards）上半場也手感不佳8投僅1中拿下5分，所幸亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）從板凳殺出，在前兩節砍進3顆三分球拿下11分，幫助灰狼緊咬比分。

約柯奇在年度最佳防守球員戈貝爾面前投進壓哨三分球，一舉擊沉灰狼追分士氣。 路透通訊社
約柯奇在年度最佳防守球員戈貝爾面前投進壓哨三分球，一舉擊沉灰狼追分士氣。 路透通訊社

不過下半場約柯奇手感持續發燙，第3節又有7投6中的高水準演出，個人進帳16分，金塊在他領軍下單節猛轟38分，將領先優勢擴大到雙位數。

第4節初灰狼趁著約柯奇下場休息打出6：2的開節攻勢，但凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）隨即連進兩顆三分球止血，加上約柯奇和穆雷在比賽最後2分半鐘連得5分，雙方來到16分差距，勝負也提前底定，最終金塊就以15分勝出，系列賽2連敗後3連勝，以3：2聽牌。

約柯奇成為2018年保羅（Chris Paul）後，史上第2位單場40分、10助攻、5籃板且0失誤的球員，葛登（Aaron Gordon）則有18分、10籃板、5助攻，灰狼以唐斯攻下23分最佳，愛德華15投僅5中拿下18分外帶9助攻。

Anthony Edwards NBA季後賽 灰狼 約柯奇 金塊

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