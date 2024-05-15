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NBA／戈貝爾挨罰灰狼教頭抱不平 稱要看穆雷罰款明細
灰狼隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因在西區季後賽第二輪第4戰，對裁判比出象徵「金錢」的手勢，今天遭到聯盟處以7萬5000美元罰款，儘管他在收到懲處後欣然接受，但灰狼總教練芬奇（Chris Finch）藉著為戈貝爾抱不平的機會，狠酸金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）一頓。
聯盟強調這樣的懲處考量戈貝爾過去的行為，他在3月就曾因為做出相同手勢遭到聯盟罰款10萬美元。
戈貝爾今天第5戰賽前表示，並不感到訝異，「這（手勢）沒有任何影射意義，就只是表達情緒，我知道必須控制情緒，那是一場相當耗費體力與情緒化的比賽，必須控制更好。」
儘管戈貝爾並不打算為自己受到的懲處辯解，芬奇仍跳出為子弟兵抱不平，並趁機狠酸穆雷和聯盟一頓，因為日前穆雷也曾在系列賽對裁判做出相同手勢，加上把毛巾和加熱墊丟入場中，遭到聯盟罰10萬美元，不過聯盟卻未在罰款聲明提到手勢一事。
芬奇說：「我想要看一下穆雷的罰款明細，如果說比出金錢手勢是罰7萬5000美元，那丟毛巾應該是罰1萬美元，丟加熱墊是罰2萬5000美元，這讓我們覺得有點費解。」
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