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NBA／瑞迪克成湖人主帥熱門 瑞佛斯：他會明白有些事不容易

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞佛斯(左)、瑞迪克(右)。 美聯社
瑞佛斯(左)、瑞迪克(右)。 美聯社

湖人本周將展開新任總教練面試，瑞迪克（JJ Redick）被視為熱門人選，對此名教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也回應兩人之間的爭議。

瑞迪克過去和瑞佛斯在快艇隊合作多年，不過今年2月瑞迪克在節目上痛批瑞佛斯，總是一堆藉口且不負責任，輸球就把責任推給球員。

瑞佛斯今天接受體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）專訪，談到兩人間的不和，「瑞迪克對我有意見一段時間了，沒關係，球員都會這樣。即使你被認為是球員喜歡的教練，只要做1名球員不認同的決定那就沒了。以他為例，我開始減少他的上場時間，因為他季後賽打不好，這點大家都清楚。」

瑞佛斯強調自己不介意被討厭，「他們最後都會回來找你，因為他們知道你都是為他們好。瑞迪克生涯最好成績都在1名總教練（瑞佛斯）執教下，是我把他從公鹿找過來，他後來的生涯也變好。」

如今瑞迪克成為湖人總教練熱門人選，瑞佛斯表示，「我非常希望他得到總教練工作，到時就會明白，有些事沒想像中的容易，必須做出一些殘忍決定。」

Doc Rivers J.J. Redick 湖人

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