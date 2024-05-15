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NBA／試訓賽繳4分4籃板 詹皇之子布朗尼強調不當「靠爸族」

聯合新聞網／ 綜合報導
身為詹姆斯之子的布朗尼，從高中開始就承受巨大的鎂光燈壓力。 美聯社
身為詹姆斯之子的布朗尼，從高中開始就承受巨大的鎂光燈壓力。 美聯社

今年NBA選秀會上關注度最高的並非狀元熱門人選薩爾（Alex Sarr）、里薩赫（Zaccharie Risacher）等人，也並非在NCAA上大殺四方的周志豪（Zach Edey），而是南加州大學的後未布朗尼（Bronny James），身為巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子，加上本屆選秀討論度低，他的下家勢必成為選秀夜的熱門話題。

布朗尼在日前的體測會上表現不錯，衝刺起跳摸高40.5吋（約102公分）排名體測會第4名，三分手感在眾家球探面前也沒有漏氣，在星型投籃訓練繳出了25投19中的成績，唯獨身高從先前報的6呎4吋「縮水」至6呎1吋，目前在模擬選秀中順位仍介於二輪末端與落選之間。

父親是大名鼎鼎的詹皇，布朗尼從小就承受著巨大的關注度和高期待，壓力之大可想而知，不過布朗尼心態相當健康，今天受訪時表示自己從來沒有將與父親打球視為夢想，「我的夢想一直是出名，我想靠自己打出名堂，進入NBA是每個球員的最終目標，而不是因為我能跟父親同場打球，他是有跟我提過幾次，但我沒想太多。」

布朗尼在訪問中也被問及，如果有機會和詹姆斯一起在湖人隊打球將代表什麼意義，他則回覆道，自己的心態不會因跟父親同隊而有所變化，「屆時我會很開心能進入聯盟......我會全力投入到工作中，看看它能帶我走到哪裡。」

布朗尼在高中時模板最高被評為明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday），球探認為布朗尼若順利成長，有機會成為兼具三分與防守的後場綠葉，布朗尼也將哈勒戴、懷特（Derrick White）、米契爾（Davion Mitchell）等人視作學習目標。

今天布朗尼在聯合試訓的賽事中上場19分鐘，8投2中，其中4次三分出手全數落空，繳出4分4籃板3失誤成績單。

Bronny James LeBron James

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