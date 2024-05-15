NBA／「不用與父親詹皇同隊」 布朗尼以哈勒戴、懷特當標竿

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）昨天通過NBA身體檢測後，將能如願參加今年選秀會，今天聯合選秀大會自然成為鎂光燈追逐的焦點，不過他重申並不一定要與父親同隊出賽，更期望自己成為塞爾蒂克隊哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）和國王隊米契爾（Davion Mitchell）這樣的角色球員來打響名號。

從小就在父親的光環下受到外界放大檢視的布朗尼，儘管大一賽季受到傷病影響發揮不如預期，仍在日前宣布投入今年選秀會，並且通過聯盟身體檢測，成為選秀會最受關注的待選球員之一。

布朗尼今天接受媒體訪問時，重申挑戰NBA舞台的立場，並強調從沒有抱持著要與父親一起打球，或仰仗光環的決心，「我會很開心能加入這個聯盟，而不是一直想著要與父親一起打球，這不是我的心態，我只想專注在自己的工作上，看看這能把我帶到哪裡。」

布朗尼透露，過去一周與詹姆斯一直保持聯繫，並受到父親的鼓勵，不過更期待未來能夠創造屬於自己的名字，而非是「詹姆斯的兒子」。

他說：「布朗尼是我年輕時的綽號，人們試圖將我與他所取得的所有偉大成就聯繫在一起，但我還沒有做任何事，我唐父親是分開的存在，我只是讓大家記住布朗尼的名字，而不是詹姆斯的兒子。」

布朗尼深知自己很難與父親做比較，更期待能與哈勒戴、懷特、米契爾等角色球員看齊，透過角色球員的方式來影響球賽，「我的工作就是做好自己的角色，用正確的方式打球，確保讓隊友能夠參與進來。」