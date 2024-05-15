NBA／布朗森狂轟44分 尼克30分血洗溜馬搶先聽牌

前4戰打完各拿2勝的尼克隊和溜馬隊系列賽，關鍵第5戰今天在紐約登場，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）上半場轟下28分、全場44分，率主場的尼克以121：91奪勝，系列賽取得3勝2敗「聽牌」優勢。

尼克第5戰前再傳傷兵，除首輪受傷的替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson），阿努諾比（OG Anunoby）也因傷再缺席第5戰，但尼克在布朗森發揮下，首節取得38：32領先，第2節再打出31：22攻勢，半場優勢擴大到69：54。

第3節溜馬中鋒透納（Myles Turner）64秒內連進3記三分彈，讓差距從54：70瞬間縮小到63：70，迫使尼克9分53秒就喊出暫停；恢復比賽後尼克靠迪文森佐（Donte DiVincenzo）跳投止血，麥克布萊德（Miles McBride）和布朗森再接連飆進外線，尼克回敬一波19：1猛攻，領先直接擴大到25分。

溜馬第四節試圖追分，但防守籃板頻頻失手，差距始終維持在兩位數，2分54秒時布朗森就退場休息，最終尼克就以121：91奪下勝利。

Jalen Brunson and the Knicks push for a 3-2 series edge on TNT!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/23Yx3evsr7 — NBA (@NBA) 2024年5月15日

布朗森出賽43分鐘，35投18中轟下44分，哈特（Josh Hart）18分，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）搶下12記進攻籃板在內的17籃板外帶7分。

今天兩隊發生兩次衝突，上下半場各1，共有5名選手吞下技術犯規，所幸衝突並未擴大；第三節領到技術犯規的透納攻下16分，席亞康（Pascal Siakam）22分是溜馬最高，主戰後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿13分。

第6戰將於台灣時間周五登場，主場的溜馬將試圖延長戰線。