NBA／為後詹皇時代做準備！湖人教頭面試人選包含「外星人」

湖人今年在季後賽首輪不敵金塊，總教練漢姆（Darvin Ham）也被趕下台。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人本周將開啟面試總教練面試，目前主要人選有3人，包含「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）。

查拉尼亞指出，湖人希望詹姆斯（LeBron James）時代（大約2年）結束後，新總教練能繼續執教以戴維斯（Anthony Davis）為核心的湖人。這次更像為戴維斯找教練，而不是詹姆斯。

查拉尼亞也提到湖人目前主要人選為瑞迪克（JJ Redick）、博雷戈（James Borrego）和卡塞爾。現年39歲的瑞迪克（JJ Redick）退休後擔任ESPN分析師，近日和詹姆斯合開Podcast節目，他曾經參加黃蜂和暴龍隊的總教練面試。

現年46歲的博雷戈曾擔任魔術臨時總教練，2018年起執教黃蜂4季，戰績148勝183敗，目前是鵜鶘助教。54歲的卡塞爾球員生涯拿過3座冠軍，退休後在聯盟當了15年助教，有9個賽季擔任名教頭瑞佛斯（Doc Rivers）的首席助教，目前是塞爾蒂克助教，他受到許多球員尊重，在球員發展方面享有盛譽。