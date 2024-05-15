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NBA／灰狼壞消息！資深控衛康利阿基里斯腱痠痛缺席G5

聯合新聞網／ 綜合報導
康利(左)。 路透
康利(左)。 路透

灰狼金塊季後賽第二輪前4戰形成2：2平手，今天回到金塊主場進行G5，將決定誰能率先聽牌，沒想到賽前傳出，灰狼資深控衛康利（Mike Conley）因傷缺席這場比賽。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，康利因右阿基里斯腱痠痛，確定缺席G5。現年36歲的康利寶刀未老，今年季後賽出戰8場，平均能得到11.3分7.0助攻3.8籃板和1.1抄截，三分球命中率37.5%。

灰狼後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）將頂上康利留下的先發空缺，他今年季後賽出賽8場，平均上場28.4分鐘，能貢獻9.5分2.8助攻2.0籃板，但三分球命中率僅29.8%。

Mike Conley Jr. NBA季後賽 灰狼 金塊

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