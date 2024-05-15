NBA／灰狼戈貝爾再度因數錢手勢被罰 本季3張罰單共640萬元

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在季後賽第二輪G4與金塊交手時，又對裁判比數錢手勢，聯盟今天再度開罰7萬5000美元，這是戈貝爾本季第3度收到罰單。

戈貝爾去年11月遭勇士前鋒格林（Draymond Green）鎖喉，引爆激烈衝突，聯盟事後罰他2萬5000美元。今年3月9日與騎士交手時，戈貝爾領到第6次犯規退場後，對裁判比數鈔票手勢，賽後記者會繼續罵裁判，遭聯盟開罰10萬美元。

如今他又被罰7萬5000美元，3次加起來共20萬美元（約新台幣640萬元）。聯盟執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）表示，「戈貝爾因做不恰當且缺乏職業精神動作，質疑聯盟和裁判誠信，因此罰7萬5000美元。」杜馬斯還提到，「這次處分有把戈貝爾過去對裁判不恰當行為的歷史考慮進來。」

金塊與灰狼系列賽目前戰成2：2平手，今天將回到金塊主場進行天王山之戰。