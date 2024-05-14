快訊

新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

NBA／負角度跳投點燃雷霆逆轉氣勢 亞歷山大：最有意義的一場比賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
跳投達人亞歷山大用精準出手逆轉獨行俠。 路透社
跳投達人亞歷山大用精準出手逆轉獨行俠。 路透社

第四戰終場前4分01秒時，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持球在防守者的干擾下於底線負角度位置起身跳投，然後球以一個完美弧線剛好繞過籃板直接命中，將比分追成86比86平手。

如此不可思議的投籃似乎也預告了雷霆即將逆轉戰局。

在這之後，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和多特（Luguentz Dort）轟進三分球，威廉斯切入灌籃得手，隨即又快攻上籃，將雙方比分差距擴大到5分。最終雷霆以罰球表現鎖住勝利，避免落入1比3的絕境，系列賽扳成平手。

「顯然，亞歷山大在比賽最後吹響了反攻號角，」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）談到亞歷山大那一記從籃板後面命中的高難度出手，「要在那個角度進行投籃是很困難的。我以前就看過亞歷山大那樣的進攻表現。但在比賽關鍵時刻，他依然在傳球，相信他的隊友，這很難得。」

亞歷山大攻下生涯季後賽單場最高34分，還有8籃板5助攻2抄截2阻攻的全方位演出，其中10分出現在第四節，包括2分鐘內連拿8分的精彩演出。

另外值得一提的是，罰球以外，他全場14顆進球中，全都是中距離跳投，光是在10到20呎之間就進了12顆。數據顯示，亞歷山大是1997年的季後賽以來，在這個距離命中第3多球的球員，僅次於喬丹（Michael Jordan）的17顆和艾德里奇（LaMarcus Aldridge）的14顆。

「我就是閱讀對方的防守，然後信任隊友。這是我職業生涯中打過最有意義的一場比賽。今晚看起來並不完美，但我們拿下了比賽。」亞歷山大說。

談到整場比賽大半時間處於兩位數分差落後的逆境，亞歷山大則表示，「我們是全聯盟落後兩位數分差中完成逆轉最多次的球隊。我們曾面臨過類似情況，我們清楚該怎麼做，而我們辦到了。」

NBA季後賽

相關新聞

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

雷霆與獨行俠今天進行季後賽第二輪G4，幾乎一路落後的雷霆末節尾聲打出16：5攻勢逆轉戰局，唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻2罰1中，最終讓雷霆以100：96驚險帶走勝利，系列賽扳成2：2平手，

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因左小腿拉傷缺席今天登場的第4戰，但隊友上半場打出競爭力，第三節...

NBA／詹皇兒子獲准參加選秀進行試訓 身高灌水、彈跳力驚人

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），今年將投入選秀大會，聯盟也正式批准他參加，今天他在聯合試訓助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分），另外三分線2

NBA／塞爾蒂克提前預約總冠軍賽 名記：東區遇不上真正挑戰

塞爾蒂克今客場對戰少了當家球星米契爾（Donovan Mitchell）的騎士，原以為會一路輾壓，但最終塞爾蒂克僅以109比102擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢，G5回到主場成功關門，達成近8季第

NBA／負角度跳投點燃雷霆逆轉氣勢 亞歷山大：最有意義的一場比賽

第四戰終場前4分01秒時，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持球在防守者的干擾下於底線負角度位置起身跳投，然後球以一個完美弧線剛好繞過籃板直接命中，將比分追成86比86平手。

NBA／想看柯瑞、詹皇和杜蘭特勇士合體？楊恩：這相當有趣

本季季後賽在首輪湖人敗給金塊、太陽遭灰狼橫掃後，是NBA自2005年以來首次出現詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）三大巨星皆無緣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。