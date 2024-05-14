NBA／負角度跳投點燃雷霆逆轉氣勢 亞歷山大：最有意義的一場比賽

第四戰終場前4分01秒時，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持球在防守者的干擾下於底線負角度位置起身跳投，然後球以一個完美弧線剛好繞過籃板直接命中，將比分追成86比86平手。

如此不可思議的投籃似乎也預告了雷霆即將逆轉戰局。

在這之後，霍姆葛倫（Chet Holmgren）和多特（Luguentz Dort）轟進三分球，威廉斯切入灌籃得手，隨即又快攻上籃，將雙方比分差距擴大到5分。最終雷霆以罰球表現鎖住勝利，避免落入1比3的絕境，系列賽扳成平手。

This angle is freakin insane. If y’all still had doubts you can finally put them to rest. Shai Gilgeous Alexander is HIM. pic.twitter.com/5BXWqRfTP8 — Bol of Haseeb (@b0lofhaseeb) 2024年5月14日

「顯然，亞歷山大在比賽最後吹響了反攻號角，」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）談到亞歷山大那一記從籃板後面命中的高難度出手，「要在那個角度進行投籃是很困難的。我以前就看過亞歷山大那樣的進攻表現。但在比賽關鍵時刻，他依然在傳球，相信他的隊友，這很難得。」

亞歷山大攻下生涯季後賽單場最高34分，還有8籃板5助攻2抄截2阻攻的全方位演出，其中10分出現在第四節，包括2分鐘內連拿8分的精彩演出。

另外值得一提的是，罰球以外，他全場14顆進球中，全都是中距離跳投，光是在10到20呎之間就進了12顆。數據顯示，亞歷山大是1997年的季後賽以來，在這個距離命中第3多球的球員，僅次於喬丹（Michael Jordan）的17顆和艾德里奇（LaMarcus Aldridge）的14顆。

Shai Gilgeous-Alexander drops a playoff career-high 34 PTS as the @okcthunder take Game 4 to tie the series 2-2!



34 PTS | 8 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK



Game 5 is Wednesday night in OKC ⛈️ pic.twitter.com/FS1CbjDlRE — NBA (@NBA) 2024年5月14日

「我就是閱讀對方的防守，然後信任隊友。這是我職業生涯中打過最有意義的一場比賽。今晚看起來並不完美，但我們拿下了比賽。」亞歷山大說。

談到整場比賽大半時間處於兩位數分差落後的逆境，亞歷山大則表示，「我們是全聯盟落後兩位數分差中完成逆轉最多次的球隊。我們曾面臨過類似情況，我們清楚該怎麼做，而我們辦到了。」