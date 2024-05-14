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NBA／塞爾蒂克提前預約總冠軍賽？名記：東區遇不上真正挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
綠衫軍第4戰只贏騎士7分，寫下季後賽以來最少勝分紀錄。 美聯社
綠衫軍第4戰只贏騎士7分，寫下季後賽以來最少勝分紀錄。 美聯社

塞爾蒂克今客場對戰少了當家球星米契爾（Donovan Mitchell）的騎士，原以為會一路輾壓，但最終塞爾蒂克僅以109比102擊敗騎士，系列賽取得3比1聽牌優勢，G5回到主場成功關門，達成近8季第6度挺進東區冠軍賽的機率相當高。

綠衫軍目前季後賽的對手皆遇到主力受傷的情況，首輪熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷系列賽高掛免戰牌，第二輪遇上騎士，主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）受傷，米契爾也在打了3戰後倒下，賽後《The Ringer》名記者歐康納（Kevin O'Connor）表示綠衫軍已經提前預約總冠軍賽門票，更直言他們在總冠軍賽之前不會遇到真正的挑戰。

歐康納表示，「塞爾蒂克已經預約總冠軍賽門票，而且還是史上最輕鬆的總決賽之路，首輪沒有巴特勒；第二輪沒有艾倫，現在又沒有米契爾。下一輪將對上多名主力皆有傷勢的尼克或年輕的溜馬，他們在總冠軍賽之前不會遇到真正的挑戰。」

談及米契爾的傷勢，美國運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）指出，「就算是1級拉傷也得休7到10天，米契爾能否趕上G5的生死戰，明顯是個很大的疑問；若是他無法及時回歸，綠衫軍G5成功關門的機率很高。」

而尼克陣中有多名主力皆有傷勢，前場大將藍道（Julius Randle）在4月就決定動刀，資深射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、中鋒羅賓森羅賓森（Mitchell Robinson）也相繼在季後賽首輪與次輪宣告報銷，再加上阿努諾比（OG Anunoby）近來爆出腿傷，主控布朗森布朗森（Jalen Brunson）也是帶傷拚戰，對團隊戰力產生極大影響，就如歐康納所說，塞爾蒂克有蠻大的機率在總決賽上才會遇到真正的挑戰。

NBA季後賽

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