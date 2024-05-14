NBA／季後賽8戰數據直追3大傳奇 霍姆葛倫：我們非贏不可

雷霆天才長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）第一年正式生涯就隨著雷霆搶下西區龍頭，並挺進到第二輪。首次打季後賽，霍姆葛倫初生之犢不畏虎，成為聯盟史上第4位能在季後賽前8戰繳出至少120分65籃板20阻攻的新秀球員。

霍姆葛倫在這8場季後賽中，累積拿到122分、65籃板、24次阻攻，加入羅賓森（David Robinson）、莫寧（Alonzo Mourning）和鄧肯（Tim Duncan）的行列。

CHET HOLMGREN FOR THE LEAD!pic.twitter.com/zCPlv8tpZg — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年5月14日

客場作戰的雷霆一度在比賽落後14分，把自己置入可能陷入1勝3敗的淘汰邊緣，不過靠著第四節的強勢表現，雷霆上演不可思議的逆轉秀，直接攻破達拉斯主場，將系列賽扳成2比2平手。

「我們依靠的就是對彼此的信任，一整年下來我們都是這樣做。當球隊處於逆境時，我們過往所堅持做的那些事情都換來有利的結果，今晚亦是如此，我們最終贏得比賽。我們在第四節命中一些關鍵球，如果沒有彼此信任，我們是無法把球投進的。」霍姆葛倫說。

本季罰球命中率79.3%的霍姆葛倫，在最後9.1秒雷霆僅領先1分情況下，被犯規站到罰球線；但他完全展現抗壓性，穩穩罰進兩球，讓球隊立於不敗之地。

「我們身上真的背負很多壓力，今天比賽我們必須要贏。你永遠都不想落入1勝3敗的局面。」霍姆葛倫說。