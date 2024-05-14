NBA／獨行俠罰丟11球 唐西奇拿大三元喊「無法接受」
獨行俠隊今天浪費差點到手的勝利，遭雷霆隊以100：96逆轉帶走勝利，系列賽從3勝1敗的「聽牌」優勢變成2：2的平手局面，讓繳出「大三元」表現的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）喊團隊罰球表現糟糕到「難以接受」，球隊必須有更好表現。
泰半領先的獨行俠，第四節最後6分鐘還握有6分領先，但守不住雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），自己罰球又失準，唐西奇最後10秒罰球追平機會也只2罰1中，錯失奪勝良機。
獨行俠全場罰球23罰僅12中，反觀雷霆24罰僅失手1球，一來一往是兩位數得分的差距。
「我們要在罰球下功夫，我們命中率只有5成2，這讓人無法接受。」唐西奇說。
帶著扭傷右膝和痠痛左腳踝出賽的唐西奇，今天繳出18分、12籃板、10助攻的生涯季後賽第5次「大三元」，但全場20投僅6中，後場搭擋厄文（Kyrie Irving）11投4中僅拿9分，兩人合計31投10中拿27分的表現，是厄文去年交易到達拉斯的合體最低得分。
唐西奇和厄文例行賽合計可拿將近60分，但和雷霆的系列賽只有37分，厄文甚至不是球隊第2得分點。唐西奇坦言感受到自己和厄文被針對，必須找到更多有空檔的隊友。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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