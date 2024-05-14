NBA／華盛頓連3戰繳特殊紀錄 柯瑞、唐西奇後首見
系列賽首戰落敗的獨行俠，原本有機會連贏3場取得聽牌優勢，沒想到第四節最後時刻幾乎全面熄火，反被雷霆殺出一波16比5的猛烈攻勢，拱手讓出江山。
儘管無緣聽牌，而且關鍵第5戰還要前往奧克拉荷馬市作客，但華盛頓（P.J. Washington）連3戰的強勢演出，對獨行俠來說，仍是這一輪激戰之外的一大收穫。
季中才交易到達拉斯的華盛頓，第2戰三分球11投7中獨拿29分11籃板4助攻，第3戰三分球12投5中，獲得27分6籃板2助攻，今天則是三分球11投5中，得到21分12籃板。
根據統計，華盛頓成為季後賽史上第3位連3戰至少拿到20分5籃板5記三分球的球員，前兩位分別是柯瑞（Stephen Curry）和他現在的隊友唐西奇（Luka Doncic）。
「華盛頓最近的投籃實在太準了。」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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