快訊

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

世芯重訊公告 最大客戶亞馬遜參與其私募

阿富汗水災逾342死，幼童滿身泥漿獲救令人心疼

NBA／華盛頓連3戰繳特殊紀錄 柯瑞、唐西奇後首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華盛頓連3戰的外線發揮成了獨行俠進攻另一把利刃。 歐新社
華盛頓連3戰的外線發揮成了獨行俠進攻另一把利刃。 歐新社

系列賽首戰落敗的獨行俠，原本有機會連贏3場取得聽牌優勢，沒想到第四節最後時刻幾乎全面熄火，反被雷霆殺出一波16比5的猛烈攻勢，拱手讓出江山。

儘管無緣聽牌，而且關鍵第5戰還要前往奧克拉荷馬市作客，但華盛頓（P.J. Washington）連3戰的強勢演出，對獨行俠來說，仍是這一輪激戰之外的一大收穫。

季中才交易到達拉斯的華盛頓，第2戰三分球11投7中獨拿29分11籃板4助攻，第3戰三分球12投5中，獲得27分6籃板2助攻，今天則是三分球11投5中，得到21分12籃板。

根據統計，華盛頓成為季後賽史上第3位連3戰至少拿到20分5籃板5記三分球的球員，前兩位分別是柯瑞（Stephen Curry）和他現在的隊友唐西奇（Luka Doncic）。

「華盛頓最近的投籃實在太準了。」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

雷霆與獨行俠今天進行季後賽第二輪G4，幾乎一路落後的雷霆末節尾聲打出16：5攻勢逆轉戰局，唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻2罰1中，最終讓雷霆以100：96驚險帶走勝利，系列賽扳成2：2平手，

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因左小腿拉傷缺席今天登場的第4戰，但隊友上半場打出競爭力，第三節...

NBA／詹皇兒子獲准參加選秀進行試訓 身高灌水、彈跳力驚人

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），今年將投入選秀大會，聯盟也正式批准他參加，今天他在聯合試訓助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分），另外三分線2

NBA／華盛頓連3戰繳特殊紀錄 柯瑞、唐西奇後首見

系列賽首戰落敗的獨行俠，原本有機會連贏3場取得聽牌優勢，沒想到第四節最後時刻幾乎全面熄火，反被雷霆殺出一波16比5的猛烈攻勢，拱手讓出江山。 儘管無緣聽牌，而且關鍵第5戰還要前往奧克拉荷馬市作客

NBA／ESPN模擬選秀詹皇兒子落選 「父子同台」仍存變數

2024年NBA選秀會雖然被公認沒有頂級新秀，但「皇子」布朗尼（Bronny James）始終是話題焦點，他今天在選秀體測會衝刺跳高排第4，只可惜裸足身高實測「縮水」約為185公分。有頂級新秀，但「皇子」布朗尼始終是話題焦點，他今天在選秀體測會衝刺跳高排第4，...

NBA／湖人尋找第三得分點 某高層：舊愛英格倫是好選擇

湖人本季在季後賽首輪再度敗給金塊，除了詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）雙星外，沒有穩定的第三得分點是近幾季湖人的問題，一位匿名的NBA高層認為新秀賽季曾待過湖人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。