快訊

新北私校上百師生食物中毒 餐盒食餘檢出「沙門氏菌」業者被送法辦

日夜溫差大！明北部低溫18度 這日變天小心降雨

台南直直撞！瑪莎拉蒂女駕駛先撞工人 衝進瓦斯管線工地

NBA／尼克天王山之戰傳壞消息 阿努諾比因傷再次缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
阿努諾比將因傷再次缺席第5戰。 路透
阿努諾比將因傷再次缺席第5戰。 路透

東區季後賽第二輪尼克與溜馬目前戰成2：2平手，雙方皆在自家主場拿下2場勝利，明天將重回尼克主場進行天王山之戰，但尼克卻傳來壞消息，阿努諾比（OG Anunoby）因腿筋傷勢將再缺席第5戰，首輪受傷的替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）則因左腳踝有應力性傷勢進行手術，預計休養6至8週後才會再進行評估，幾乎等同於季後賽報銷，對於飽受傷兵所苦只能狂操主力的尼克是一大利空。

阿努諾比在系列賽G2時，在第三節比賽時不慎傷到腿筋，當時阿努諾比接獲到隊友傳球，嘗試要上籃取分，但在奔跑過程中能看出腳不是非常舒服，隨後也馬上下場接受治療，本場比賽就再也沒回歸，當時他留下上場28分鐘紀錄，高效率攻下28分，他也因傷缺席G3和G4，如今在關鍵的第五戰仍無法復出幫助球隊。

根據統計，尼克在有阿努諾比出賽的比賽中拿下26勝5敗，沒有他的強情況下只繳出13勝16敗，對球隊的重要性由此可見。

羅賓森則是在季後賽首輪第三戰被76人中鋒安比德（Joel Embiid）惡意拉下導致摔落地面，他因左腳踝扭傷缺席第4戰，但隨後第5戰回歸，第二輪與溜馬首戰僅出賽12分鐘就退場，接著就沒再出場過。羅賓森是尼克禁區主力輪替，本季表現也飽受傷勢影響，去年12月曾開刀治療左腳踝傷勢，缺席大半賽季，僅出賽31場，場均繳出5.6分、8.5籃板。

多名球員皆傷勢纏身，也不禁讓人聯想是否與尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）有關，過去他就是出了名的有個性，相當仰賴球隊的主力球員，「愛操主力」的毛病讓球隊頭號球星布朗森（Jalen Brunson）、中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）等人都出現傷勢，如今阿努諾比確定將要連續缺席3場比賽，尼克可用之兵越來越少，能否突破第二輪都成為問題。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

雷霆與獨行俠今天進行季後賽第二輪G4，幾乎一路落後的雷霆末節尾聲打出16：5攻勢逆轉戰局，唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻2罰1中，最終讓雷霆以100：96驚險帶走勝利，系列賽扳成2：2平手，

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因左小腿拉傷缺席今天登場的第4戰，但隊友上半場打出競爭力，第三節...

NBA／詹皇兒子獲准參加選秀進行試訓 身高灌水、彈跳力驚人

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），今年將投入選秀大會，聯盟也正式批准他參加，今天他在聯合試訓助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分），另外三分線2

NBA／負角度跳投點燃雷霆逆轉氣勢 亞歷山大：最有意義的一場比賽

第四戰終場前4分01秒時，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）持球在防守者的干擾下於底線負角度位置起身跳投，然後球以一個完美弧線剛好繞過籃板直接命中，將比分追成86比86平手。

NBA／想看柯瑞、詹皇和杜蘭特勇士合體？楊恩：這相當有趣

本季季後賽在首輪湖人敗給金塊、太陽遭灰狼橫掃後，是NBA自2005年以來首次出現詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）三大巨星皆無緣

NBA／勇士加入英格倫爭奪戰？美媒提2交易包裹

勇士擁有全聯盟最高的團隊薪資，本季卻止步附加賽，休賽季還將面臨湯普森（Klay Thompson）續約難題，美媒《Heavy》撰文提到，勇士可考慮交易來鵜鶘球星英格倫（Brandon Ingram）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。