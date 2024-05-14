NBA／尼克天王山之戰傳壞消息 阿努諾比因傷再次缺陣

東區季後賽第二輪尼克與溜馬目前戰成2：2平手，雙方皆在自家主場拿下2場勝利，明天將重回尼克主場進行天王山之戰，但尼克卻傳來壞消息，阿努諾比（OG Anunoby）因腿筋傷勢將再缺席第5戰，首輪受傷的替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）則因左腳踝有應力性傷勢進行手術，預計休養6至8週後才會再進行評估，幾乎等同於季後賽報銷，對於飽受傷兵所苦只能狂操主力的尼克是一大利空。

阿努諾比在系列賽G2時，在第三節比賽時不慎傷到腿筋，當時阿努諾比接獲到隊友傳球，嘗試要上籃取分，但在奔跑過程中能看出腳不是非常舒服，隨後也馬上下場接受治療，本場比賽就再也沒回歸，當時他留下上場28分鐘紀錄，高效率攻下28分，他也因傷缺席G3和G4，如今在關鍵的第五戰仍無法復出幫助球隊。

根據統計，尼克在有阿努諾比出賽的比賽中拿下26勝5敗，沒有他的強情況下只繳出13勝16敗，對球隊的重要性由此可見。

OG Anunoby’s value and importance cannot be underestimated.



The New York Knicks need him back healthy and ready as soon as possible if they are trying to go far in the Playoffs. 🙏 pic.twitter.com/5T8U0AjhU1 — عمر عثمان 🇦🇫 Mike Tyson’s Translator (@OmerOsman200) 2024年5月13日

羅賓森則是在季後賽首輪第三戰被76人中鋒安比德（Joel Embiid）惡意拉下導致摔落地面，他因左腳踝扭傷缺席第4戰，但隨後第5戰回歸，第二輪與溜馬首戰僅出賽12分鐘就退場，接著就沒再出場過。羅賓森是尼克禁區主力輪替，本季表現也飽受傷勢影響，去年12月曾開刀治療左腳踝傷勢，缺席大半賽季，僅出賽31場，場均繳出5.6分、8.5籃板。

多名球員皆傷勢纏身，也不禁讓人聯想是否與尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）有關，過去他就是出了名的有個性，相當仰賴球隊的主力球員，「愛操主力」的毛病讓球隊頭號球星布朗森（Jalen Brunson）、中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）等人都出現傷勢，如今阿努諾比確定將要連續缺席3場比賽，尼克可用之兵越來越少，能否突破第二輪都成為問題。

Mike Breen on OG Anunoby: “…I don’t think he’s gonna play tomorrow, I’d be surprised even if he played Friday, maybe towards the weekend there’s a chance. But right now from what I’ve heard in the last previous couple days, he’s not close” pic.twitter.com/iK2nk63JkI — New York Basketball (@NBA_NewYork) 2024年5月13日