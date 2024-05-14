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NBA／勇士加入英格倫爭奪戰？美媒提2交易包裹

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫(右)。 美聯社
英格倫(右)。 美聯社

勇士擁有全聯盟最高的團隊薪資，本季卻止步附加賽，休賽季還將面臨湯普森（Klay Thompson）續約難題，美媒《Heavy》撰文提到，勇士可考慮交易來鵜鶘球星英格倫（Brandon Ingram）。

報導引述匿名的西區高層人士說法，「根據勇士需求，英格倫是他們可能考慮的人選，他能得分，但有些傷勢，因此價碼會低一點。只要能讓他保持健康，他能帶來成功，他還很年輕，絕對是勇士想要的。」

一位匿名的東區球隊總管則認為英格倫有全能身手，「你可以讓他打大前鋒，也能打小前鋒或得分後衛。他是一名很出色的組織者，這正是柯爾（Steve Kerr）喜歡的全能球員，你可能對他的強硬有質疑，但放在格林（Draymond Green）旁邊，情況會有所改變。」

英格倫本季出賽64場，平均得到20.8分5.1籃板5.7助攻，整體投籃命中率49.2%，三分球命中率35.5%，他2020年簽下的5年1.58億美元合約，將在下季結束後到期。

記者德凡尼（Sean Deveney）提出兩個交易包裹，第一是打包老將保羅（Chris Paul）、穆迪（Moses Moody）和首輪選秀籤；第二個是以威金斯（Andrew Wiggins）和穆迪為核心進行交易。

Brandon Ingram 勇士

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