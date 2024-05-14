NBA／想看柯瑞、詹皇和杜蘭特勇士合體？楊恩：這相當有趣

本季季後賽在首輪湖人敗給金塊、太陽遭灰狼橫掃後，是NBA自2005年以來首次出現詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）三大巨星皆無緣打進季後賽第二輪的情況，他們三人也將在今年夏天聯手出戰巴黎奧運，讓不少球迷相當期待，其中曾待過湖人和勇士兩支球隊的楊恩（Nick Young）更表示，希望能看到三人在勇士聯手挑戰總冠軍。

楊恩在節目上說道，「我認為他們三個需要聚在一起，那會很不錯。我不覺得柯瑞會離開勇士，所以可能會在灣區合體。他們今年一起代表美國隊出賽，這可能是他們聯手的最後一舞，如果我是詹姆斯，我已經準備好撥5通電話進行招募。」

而賈奈特（Kevin Garnett）補充說道，「我會在這裡拿起手機，一通撥給杜蘭特，一通給保羅（Chris Paul），一通給柯瑞。我覺得這是這些老一輩的超級球星，第一次有機會能夠在同一支球隊上，並以這壯舉和球迷告別。」

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant and Chris Paul could end up on the same team before they retire, according to Kevin Garnett 😲 pic.twitter.com/QReFyC7k1H — CHAMP P 1💭 (@ChampPirloWan) 2024年5月10日

儘管考量在三大巨星的合約和天價薪資，我們很難有機會看到這他們在同一支NBA球隊上合作，但這個想法確實很有趣，特別是他們的聯手能否真的贏得總冠軍。雖然目前已有關於杜蘭特可能重返勇士的傳聞。但詹姆斯也轉隊加入勇士的可能性不大，他更有可能與湖人續約，不管如何，球迷們仍可以好好把握這三位球星在巴黎奧運上的聯手及在NBA所剩的時光。