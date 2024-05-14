NBA／ESPN模擬選秀詹皇兒子落選 「父子同台」仍存變數

2024年NBA選秀會雖然被公認沒有頂級新秀，但「皇子」布朗尼（Bronny James）始終是話題焦點，他今天在選秀體測會衝刺跳高排第4，只可惜裸足身高實測「縮水」約為185公分。

布朗尼在9個月前因為心臟驟停送醫，休息5個月後重返籃球場，並且在今天通過NBA聯盟允許參加選秀體能測試會及後續相關活動、比賽。

根據ESPN選秀分析師吉佛尼（Jonathan Givony）報導，布朗尼在今天的體測會上表現相當搶眼，除了衝刺跳高以40.5吋（約102公分）排在第4名外，也展現了出色的三分球投籃能力，並且在星型投籃訓練繳出了25投19中的成績。

Bronny James, zıplama testinde 102.87 santimetre zıplayarak en iyi 4. dereceye sahip oldu 👀



pic.twitter.com/O532V5j841 — Clutch Time (@ClutchPage) 2024年5月14日

只可惜布朗尼之前報出的裸足身高都是6呎4吋（約193公分），但今天在體測會上僅量到6呎1吋（約185公分）。

詹姆斯（LeBron James）下個賽季預料會跳出合約，但會轉隊或者和洛杉磯湖人重新續約，可能要看湖人球團是否願意用手上的2枚選秀籤選進布朗尼，完成「父子同台」的歷史畫面，湖人在2024年選秀會上，擁有首輪第17順位和第二輪55順位選秀權，不過鵜鶘仍有權利拿這枚首輪籤。

就在昨天各隊選秀順位出爐後，ESPN也做了一次模擬選秀，但卻預測布朗尼會落選：今天在體測會後，順位可能會往上提升，但一般預料還是第二輪尾端。

ESPN資深球評溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，「過去幾個月以來，詹姆斯和布朗尼的經紀人不斷釋放出一個消息，就是得到布朗尼不等於得到詹姆斯，一切都還是有變數。」