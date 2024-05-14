快訊

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

世芯重訊公告 最大客戶亞馬遜參與其私募

阿富汗水災逾342死，幼童滿身泥漿獲救令人心疼

NBA／ESPN模擬選秀詹皇兒子落選 「父子同台」仍存變數

中央社／ 台北14日電
詹姆斯能否如願和兒子同場作戰，仍存在不少變數。 美聯社
詹姆斯能否如願和兒子同場作戰，仍存在不少變數。 美聯社

2024年NBA選秀會雖然被公認沒有頂級新秀，但「皇子」布朗尼（Bronny James）始終是話題焦點，他今天在選秀體測會衝刺跳高排第4，只可惜裸足身高實測「縮水」約為185公分。

布朗尼在9個月前因為心臟驟停送醫，休息5個月後重返籃球場，並且在今天通過NBA聯盟允許參加選秀體能測試會及後續相關活動、比賽。

根據ESPN選秀分析師吉佛尼（Jonathan Givony）報導，布朗尼在今天的體測會上表現相當搶眼，除了衝刺跳高以40.5吋（約102公分）排在第4名外，也展現了出色的三分球投籃能力，並且在星型投籃訓練繳出了25投19中的成績。

只可惜布朗尼之前報出的裸足身高都是6呎4吋（約193公分），但今天在體測會上僅量到6呎1吋（約185公分）。

詹姆斯（LeBron James）下個賽季預料會跳出合約，但會轉隊或者和洛杉磯湖人重新續約，可能要看湖人球團是否願意用手上的2枚選秀籤選進布朗尼，完成「父子同台」的歷史畫面，湖人在2024年選秀會上，擁有首輪第17順位和第二輪55順位選秀權，不過鵜鶘仍有權利拿這枚首輪籤。

就在昨天各隊選秀順位出爐後，ESPN也做了一次模擬選秀，但卻預測布朗尼會落選：今天在體測會後，順位可能會往上提升，但一般預料還是第二輪尾端。

ESPN資深球評溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，「過去幾個月以來，詹姆斯和布朗尼的經紀人不斷釋放出一個消息，就是得到布朗尼不等於得到詹姆斯，一切都還是有變數。」

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／傳布朗尼有加盟意向名單 商業價值恐成選秀變因

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

湖人開始選新主帥 前教頭史考特推薦詹姆斯球員兼教練

讓40歲詹老漢有再拚動力 湖人可能大清倉換來楊恩助陣

相關新聞

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

雷霆與獨行俠今天進行季後賽第二輪G4，幾乎一路落後的雷霆末節尾聲打出16：5攻勢逆轉戰局，唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻2罰1中，最終讓雷霆以100：96驚險帶走勝利，系列賽扳成2：2平手，

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因左小腿拉傷缺席今天登場的第4戰，但隊友上半場打出競爭力，第三節...

NBA／詹皇兒子獲准參加選秀進行試訓 身高灌水、彈跳力驚人

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），今年將投入選秀大會，聯盟也正式批准他參加，今天他在聯合試訓助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分），另外三分線2

NBA／獨行俠罰丟11球 唐西奇拿大三元喊「無法接受」

獨行俠隊今天浪費差點到手的勝利，遭雷霆隊以100：96逆轉帶走勝利，系列賽從3勝1敗的「聽牌」優勢變成2：2的平手局面，...

NBA／華盛頓連3戰繳特殊紀錄 柯瑞、唐西奇後首見

系列賽首戰落敗的獨行俠，原本有機會連贏3場取得聽牌優勢，沒想到第四節最後時刻幾乎全面熄火，反被雷霆殺出一波16比5的猛烈攻勢，拱手讓出江山。 儘管無緣聽牌，而且關鍵第5戰還要前往奧克拉荷馬市作客

NBA／ESPN模擬選秀詹皇兒子落選 「父子同台」仍存變數

2024年NBA選秀會雖然被公認沒有頂級新秀，但「皇子」布朗尼（Bronny James）始終是話題焦點，他今天在選秀體測會衝刺跳高排第4，只可惜裸足身高實測「縮水」約為185公分。有頂級新秀，但「皇子」布朗尼始終是話題焦點，他今天在選秀體測會衝刺跳高排第4，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。