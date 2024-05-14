NBA／湖人尋找第三得分點 某高層：舊愛英格倫是好選擇

湖人本季在季後賽首輪再度敗給金塊，除了詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）雙星外，沒有穩定的第三得分點是近幾季湖人的問題，一位匿名的NBA高層認為新秀賽季曾待過湖人，目前效力於鵜鶘的英格倫（Brandon Ingram）是紫金軍團不錯的選擇。

一位NBA主管在接受《Heavy》記者德凡尼（Sean Deveney）訪問時被問到英格倫重回湖人的可能性，他表示，「如果湖人願意嘗試這次機會的話，那英格倫回歸湖人是個不錯的主意，英格倫不只能成為湖人很好的第三得分點，同時也能讓他們成為有潛力奪冠的球隊之一。」

"Brandon Ingram as a third option with LeBron and Davis, it certainly makes them better, it gets them back to being a contender, or at least in that orbit.”



- NBA executive via @SeanDeveney pic.twitter.com/iFAP9hGAVM — Basketball Forever (@bballforever_) 2024年5月14日

接著他也解釋為何湖人很有機會贏回舊愛英格倫。「由於英格倫近年受到傷病困擾，同時身上還有高薪合約，任何一支想交易他的球隊都不用付出全明星等級的交易籌碼就能換到他，這就是為什麼我認為湖人有可能爭取英格倫加盟的原因，因為英格倫需要去一個能夠付給他高薪的地方。」

德凡尼也提到湖人可能提出的交易籌碼是里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）另外可能得再加上今年的首輪新秀希菲諾（Jalen Hood-Schifino）與選秀權。

英格倫這個賽季受到傷病影響，在例行賽的64場比賽中，場均能得到20.8分、5.1個籃板和5.7次助攻，三分命中率也有35.5%，在對上雷霆隊的首輪季後賽中場均更僅得到了14.3分，低迷的表現也讓鵜鶘開始積極尋求交易他，因此他是否能補上湖人第三得分點仍是問號，但如果湖人在不想付出太多資產的情況下得到明星球員，那或許英格倫是最好的選擇。