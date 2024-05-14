NBA／綠衫軍季後賽首次個位數分差贏球 哈勒戴：騎士不會輕易放棄

儘管騎士陣中少了頭號得分大將米契爾（Donovan Mitchell），中鋒艾倫（Jarrett Allen）仍持續缺席，但面對殘缺陣容，作客的塞爾蒂克整場比賽打來並不輕鬆，一直到終場前1分多鐘布朗轟進三分球，才將差距擴大到8分，穩住原本領先優勢，系列賽取得3比1聽牌。

根據統計，這是塞爾蒂克自台灣時間4月6日以來，首次打到比賽最後關鍵時刻。這裡的關鍵時刻意指最後5分鐘雙方分差在5分以內。綠衫軍這段時間都是以更大比分取得勝利或是落敗。

特別是自季後賽以來，這還是塞爾蒂克首度出現勝負比分分差低於兩位數的情況。先前他們贏的6場比賽中，場均勝分高達21分。

對此，哈勒戴（Jrue Holiday）表示：「我們知道對方不會輕易放棄，我們也預料到比賽會非常激烈。某種程度上我們也希望如此。」

此外，哈勒戴還談到此戰防守策略就是盡量不給騎士投三分的機會。「我們努力讓他們不出手三分球，希望他們殺進內線，透過身體對抗製造壓力，讓他們兩分都拿得艱難。」即便如此，騎士全場依然出手了48次三分球，命中15球。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「我們對於騎士能在沒有米契爾情況下有如此表現一點也不感到訝異。騎士是一支非常出色的球隊，他們今天打得很棒，我也相信他們會在下一場比賽拿出更好表現。」

布朗（Jaylen Brown）也透露必須要去稱讚騎士，「他們打得很有韌性且充滿能量。上半場騎士打得很出色，幸好我們在後面比賽有控制住他們的氣勢。」