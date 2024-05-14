NBA／季後賽客場勝率百分百 泰托姆仍說：綠衫軍不完美

例行賽打下聯盟最佳戰績的塞爾蒂克隊，今天在泰托姆（Jayson Tatum）33分領軍下擋住騎士隊反撲，以109：102打下客場勝利，將帶著「聽牌」優勢回到主場，目標台灣時間周四的第5戰結束系列賽，泰托姆也預告要讓球迷為晉級歡呼。

塞爾蒂克首輪花5戰淘汰熱火隊，碰騎士第2戰失手後，接續兩場客場都踢館成功，本季季後賽合計作客成績是4勝0敗；若是第5戰回波士頓沒能「關門」，第6戰將再回到克里夫蘭舉行。

「季後賽贏下客場的感覺再好不過了。」攻下全場最高的泰托姆提到，作客總是辛苦，但觀眾營造出很好氛圍，「現在該回到波士頓，在球迷前打出好球，讓他們可以慶祝。」

26歲的泰托姆也展現成熟心理素質，他提到綠衫軍本季打出的內容，被外界形容是一支「超級強隊」，但實際上團隊裡沒有年度最佳教練，也沒有年度MVP，甚至只有2個明星賽成員，「所以外界說我們是超級強隊，但我們並沒得到相符的獎項，但我們知道我們是支很好的團隊。我們並不完美，我們大部分時間能打出正確籃球，而且我們知道自己必須做得更好。」