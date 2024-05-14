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NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

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NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大(右)率領雷霆第四節逆轉獨行俠。 美聯社
亞歷山大(右)率領雷霆第四節逆轉獨行俠。 美聯社

雷霆獨行俠今天進行季後賽第二輪G4，幾乎一路落後的雷霆末節尾聲打出16：5攻勢逆轉戰局，唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻2罰1中，最終讓雷霆以100：96驚險帶走勝利，系列賽扳成2：2平手，G5將回雷霆主場進行天王山之戰。

獨行俠首節打出一波15：3攻勢，之後獨行俠一路保持10分左右領先。不過獨行俠第3節後段熄火3分多鐘，雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單打和華勒斯（Cason Wallace）投進三分球，追到4分差。

末節戰況拉鋸，獨行俠再度陷入得分荒，雷霆靠著亞歷山大連續單打進球，霍姆葛倫（Chet Holmgren）補上關鍵三分球超前比數。最後12秒獨行俠落後2分，唐西奇切入造成犯規，沒想到站上罰球線竟2罰1中，葬送追平機會。雙方決勝階段的罰球狀態成了勝負關鍵之一，霍姆葛倫和亞歷山大4罰全進，唐西奇、華盛頓（P.J. Washington）和萊夫利（Dereck Lively II）卻是6罰3中。

雷霆團隊命中率僅38%，亞歷山大得到34分8籃板5助攻、霍姆葛倫18分9籃板4阻攻、威廉斯拿到14分9籃板6助攻4抄截。

獨行俠方面，唐西奇20投6中繳出18分12籃板10助攻的大三元，但發生7次失誤。華盛頓延續前兩戰的進攻狀態，轟進5記三分球攻下21分12籃板；厄文（Kyrie Irving）表現大失水準，11投4中只有9分9助攻進帳。

Luka Doncic NBA季後賽 Shai Gilgeous-Alexander 獨行俠 雷霆

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