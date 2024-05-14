NBA／詹皇兒子獲准參加選秀進行試訓 身高灌水、彈跳力驚人

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聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇大兒子布朗尼。 美聯社
詹皇大兒子布朗尼。 美聯社

湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James），今年將投入選秀大會，聯盟也正式批准他參加，今天他在聯合試訓助跑垂直起跳高達40.5吋（約103公分），另外三分線25投19中也相當夠水準。

布朗尼去年曾在球場上心臟驟停，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，聯盟體能評估小組的3名醫生批准他參加本屆選秀大會，布朗尼今天也參加聯合試訓。

先前資料顯示布朗尼有6呎4吋（約193公分），但聯合試訓數據出爐，他只有6呎1.5吋（約187公分）、體重210.4磅（約95公斤）、臂展6呎7.25吋（約201公分）。

雖身材不如預期，但布朗尼運動能力相當出色，站立跳高度為32吋，助跑起跳高度為40.5吋，在所有已測試球員中排第4。另外，三分球25投19中，排在所有球員中第2。

Bronny James LeBron James 湖人

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