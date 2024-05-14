NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點
騎士隊當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因左小腿拉傷缺席今天登場的第4戰，但隊友上半場打出競爭力，第三節更一度領先，不過「綠衫軍」塞爾蒂克下半場調整，加上騎士外線熄火，最終塞爾蒂克仍以109：102帶走勝利，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢，最快台灣時間周四登場的第5戰能搶下東區決賽門票。
米契爾第3戰第四節就有一跛一跛狀況，今天傷兵報告顯示是左小腿拉傷，不但是米契爾新的傷勢，今天早上球隊投籃訓他也沒現身。
少了頭號得分點的騎士，在前球星詹姆斯（LeBron James）場邊觀戰下，上半場飆進11記三分彈，首節只以30：37落後，半場也以57：62緊咬比數，第三節葛蘭德（Darius Garland）進球後更以65：64超前。
例行賽打下聯盟最佳戰績的塞爾蒂克，布朗（Jaylen Brown）和懷特（Derrick White）聯手助隊要回領先，三節打完取得88：78優勢。第四節「綠衫軍」雖維持領先但數度被追到5分差，靠布朗關鍵外線穩定軍心，最終才以7分差搶下第3勝。
「綠衫軍」8人打滿，泰托姆（Jayson Tatum）攻下塞爾蒂克最高的33分，布朗27分；葛蘭德30分是騎士最佳。
今年夏天要成為自由球員的詹姆斯，2016年率騎士奪下隊史迄今唯一的總冠軍，今天和妻子、經紀人保羅（Rich Paul）一同現身場邊，暫停時間身影躍上大螢幕還獲得不少歡呼和掌聲。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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