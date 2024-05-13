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NBA／約柯奇MVP價值掌控勝負 愛德華讚：當世最佳球員

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
連兩戰作客擊潰灰狼，約柯奇(右)顯然已經找到破解雙塔之道。 路透社
連兩戰作客擊潰灰狼，約柯奇(右)顯然已經找到破解雙塔之道。 路透社

4年內3次贏得年度MVP的當今最強中鋒約柯奇（Nikola Jokic），在金塊陷入困境時又一次展現驚人的比賽掌控力，帶領球隊連續客場過關，將系列賽扳成2比2平手。

約柯奇全場攻下35分7籃板7助攻3抄截，這是他生涯季後賽第30次單場得分破30分，累積11次至少35分5籃板5助攻。

此戰轟下44分的22歲新狼王愛德華（Anthony Edwards），談到約柯奇的表現，也只能讚嘆道，「金塊擁有當世最佳球員，而他整場比賽都在掌控球權。當你被抓到破綻，你就很難擊敗他。」

對於金塊能夠扭轉劣勢，約柯奇則認為，「在輸掉前兩戰之後，這讓我們變得更強大，也更加團結；我們先是被對手重擊，但又挺過來了。希望我們下一戰可以捍衛主場。」

第5戰金塊將會在主場為約柯奇頒發MVP獎盃。

NBA季後賽

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