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NBA／勇士如何利用二輪籤「淘寶」？副總裁給出答案

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士新秀波傑姆斯基在本賽季獲得重用。 美聯社
勇士新秀波傑姆斯基在本賽季獲得重用。 美聯社

勇士本賽季在附加賽中敗給國王無緣季後賽，休賽季該如何進行補強成為球團課題，今天進行即將在6月份登場NBA選秀的抽籤，勇士因2019年的交易案在這次選秀中的首輪籤將輾轉到拓荒者手上，因此該如何在選秀會上利用二輪籤「淘寶」，勇士副總裁拉卡柏（Kirk Lacob）接受專訪時給出答案。

拉卡柏在接受專訪時透露球團對人格相當重視，他表示，「他們是如何對待幕後人員的？我總是喜歡去問那些不是我們人才評估人員的職員，詢問他們那些人的狀況如何，那時候他們還沒有意識到自己正在接受面試。」

拉卡柏也提到在評估NBA新秀的潛力時，相當看中籃球智商，他說道：「他們是如何閱讀比賽？會注意並關注哪些類型的事物？他們是如何被教導的？從籃球的角度，他們的腦海裡根深蒂固的是什麼？這些都是我們試著想得到的東西。他們在訓練時有多努力？他們的心中有多大的渴望？」他也提到這也是去年勇士在首輪第19順位選進後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的原因之一。

二輪後段出身的傑克森-戴維斯(右)在勇士找到了機會。 美聯社
二輪後段出身的傑克森-戴維斯(右)在勇士找到了機會。 美聯社

當被問及勇士在選秀上會優先尋找適合球隊的選手，還是更看重天賦？拉卡柏也解釋道，「我認為事情並不是非黑即白，有時候天賦會是重要的，但在那之後，就是那些分級發揮作用的時刻。這位球員有多適合你的球隊風格？這個球員會多符合我們的時間軸？你多快會需要這個球員，同時球員有多快能夠準備好獲得機會？有些事情可能會變化得很快，所以你不太能夠太執著在一個或某些人身上。」

去年選秀會上，勇士從巫師換來第二輪第57順位選秀權，選進了名將之後傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），成了今年陣容中的一大驚喜。球團也期盼能夠繼續挖出隱藏在人海中的年輕好手。

NBA季後賽

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