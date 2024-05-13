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NBA／葛登破壞力讓愛德華搖頭 戈貝爾：他變身Kobe只能認了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
葛登強勢表現讓灰狼難以招架。 美聯社
葛登強勢表現讓灰狼難以招架。 美聯社

衛冕軍金塊能在明尼蘇達連搶兩勝，將系列賽扳回原點，鋒線悍將葛登（Aaron Gordon）在攻守兩端的強勢表現絕對是一大關鍵。

特別是在今天的第4戰，葛登繳出12投11中的驚人效率，包刮三分球2投全中，豪取27分7籃板6助攻，另外還有2阻攻1抄截，遠投近切、補位偷襲禁區可說是讓灰狼防線付出慘重代價。

此外，灰狼球員在面對到葛登的防守下，只有12投1中，如此強烈的場上存在感，無怪乎讓愛德華（Anthony Edwards）賽後都只能無奈搖頭：「葛登真的有夠煩！」

這是葛登生涯參與49場季後賽中，投籃命中率最高的一場；一項數據更顯示，葛登還是季後賽史上第3位能以至少9成命中率拿到25分5籃板5助攻的球員。

「他今晚就是我們的最佳球員。」約柯奇（Nikola Jokic）談到葛登的神勇表現。

對於葛登的進攻高效率，灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也直言球隊沒有完全對他放投。「有好幾球我們其實都有防守干擾到，但如果他變身布萊恩（Kobe Bryant）的話，我們也只能認了。」

提到這場重要勝利，葛登表示：「我們只是做了我們該做的事情，打出屬於我們的比賽，展示金塊籃球。」

NBA季後賽

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