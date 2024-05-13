NBA／鵜鶘積極尋求交易英格倫 傳聯盟4隊有興趣爭取

鵜鶘於首輪季後賽遭到雷霆橫掃後，此輪表現不佳的英格倫（Brandon Ingram）被傳出球隊將不與他續約並尋求交易他，據知名記者史坦（Marc Stein）報導指出，鵜鶘預計將在休賽季進行數筆交易，其中包括探索交易前鋒英格倫。

史坦表示，「隨著各隊高層、球探、教練和經紀人聚集一起進行選秀前瘋狂的球場訓練、測量、切磋和潛在新秀的面試，這肯定是一個熱門話題，聯盟內普遍認為，鵜鶘隊在休賽季將積極探索交易市場，尋求英格倫的交易。」他也補充表示，76人、騎士、老鷹和魔術都對交易英格倫有興趣。

Lu Dort had Brandon Ingram in jail all 4 games of their series 🔒:



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英格倫本季表現有所下降，場均得到20.8分、5.7次助攻和5.1個籃板，他在對上雷霆隊的首輪季後賽中場均僅得到了14.3分，無法在威廉森（Zion Williamson）受傷缺陣下幫助球隊。此外，下個賽季英格倫將進入5年合約的最後一年，這恐怕會讓鵜鶘很難在交易中獲得好的回報。因為球隊如將英格倫交易過來，球隊無法保證他是否會在下個賽季回歸，因為他將在2025年成為自由球員。

鵜鶘隊在今年例行賽取得自2008-09賽季以來最高的勝場數，戰績為49勝33敗，但在威廉森受傷後，仍在首輪遭雷霆淘汰。據消息傳出鵜鶘希望能把握威廉森正值職業生涯黃金時期，透過數筆交易進行補強圍繞威廉森建隊。