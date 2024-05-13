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NBA／約柯奇突然走進媒體室 金塊葛登巧妙回應問題

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊前鋒葛登(左)。 路透
金塊前鋒葛登(左)。 路透

金塊今天靠著葛登（Aaron Gordon）全場12投11中，攻下27分7籃板6助攻，終場以115：107贏球，系列賽扳成2：2平手，葛登賽後被問到為何打得如此無私時，約柯奇（Nikola Jokic）突然走進媒體室，葛登也順勢回答問題。

根據《Statmuse》統計，葛登成為史上第3位季後賽單場25分5籃板5助攻，且命中率90%以上的球員，前兩人是李奇蒙（Mitch Richmond）和保羅（Chris Paul）。葛登賽後被問到無私是跟誰學的？約柯奇突然走進來，葛登笑著說，「我看見一個大個子走進來，如果三屆MVP能無私打球，那我也能。」

對於葛登的回答，約柯奇吐槽，「他看到我進來才想到這樣說。」約柯奇也談到金塊團結的球風，「我認為這很酷，這會傳染。大家都在傳球，對於愛籃球的人來講，這是最好的籃球。」

金塊總教練馬龍（Michael Malone）也大讚葛登無私，「投籃、組織、身體素質和防守兼備的兩屆全明星，球隊現在對他需求很高。從葛登來到這第一天起，你就會喜歡他。當他穿上金塊球衣時，總是把球隊放在第一位，他真的很無私。」

NBA季後賽 Nikola Jokic 灰狼 金塊

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