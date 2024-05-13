NBA／熱火攻守重要基石！阿德巴約有望續簽優渥合約

熱火於首輪季後賽輸給塞爾蒂克後，球隊是否該針對陣容進行調整引發討論，目前大部分的討論都集中在巴特勒（Jimmy Butler）的續約上，但熱火另一名球星阿德巴約（Bam Adebayo）也有望在今夏獲得提前續約。

阿德巴約目前的合約還剩兩個賽季，下個賽季的薪資為3480萬美元。目前26歲的他在休賽季將有資格簽下延長合約。

根據安東尼姜（Anthony Chiang）在《邁阿密先驅報》中寫道，「作為距離年滿30歲還有幾年時間的熱火隊的基石，人們期望阿德巴約將在這個休賽期從球隊獲得一份利潤豐厚的續約合約，讓他能在未來幾年待在邁阿密。」

The Miami Heat are reportedly set to offer Bam Adebayo a max contract this offseason ( Per @Anthony_Chiang )



If he earns All-NBA, he could get a supermax of $245M over 4 years. Otherwise, it's a 3-year, $165M deal. pic.twitter.com/5FfSCsiA0i — JimmyButlerMuse (@Jimbutlermuse) 2024年5月12日

按照勞資協議，阿德巴約有資格在休賽季與熱火提前簽下3年1.68億美元的頂級合約。

阿德巴約在71場比賽中場均得到19.3分、10.4個籃板和3.9次助攻，投籃命中率為52.1%，三分線命中率為35.7%。他在熱火隊的7個賽季中，有4季打了超過70場比賽，新秀賽季他也出賽69場比賽，而巴特勒在過去10年中只有一次單季打超過70場比賽，在他的整個職業生涯中則有兩次。

Bam Adebayo 2023-2024 season



19.3 PPG

10.4 RPG

3.9 APG

52.1 FG%

35.7 3P%



What would you like to see Bam work on this offseason to take another leap? 🤔 pic.twitter.com/paAGFaocid — Emo Jimmy (@WheelerJaylen) 2024年5月5日

阿德巴約將在今年7月滿27歲，接近球員的巔峰期。因此，許多人認為他未來實力會再進一步提升。他曾與巴特勒聯手兩度打進NBA總決賽，雖然最終皆輸球無緣冠軍，但休賽季熱火如能順利與巴特勒續約，並針對球隊目前的陣容缺陷進行補強，將可能有機會再次挑戰總冠軍。