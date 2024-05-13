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NBA／老鷹狀元籤挑法國長人？總管語帶保留：再好好研究

中央社／ 台北13日電
老鷹總管費爾茲(右)神抽狀元籤。 美聯社
老鷹總管費爾茲(右)神抽狀元籤。 美聯社

NBA今天舉行選秀順位抽籤，結果亞特蘭大老鷹靠著3%機率，驚喜抽中狀元籤，這也是NBA史上第5低機率卻抽中狀元籤的球隊。

老鷹本季戰績36勝46敗，在東區排名第10名，經過規則排定後，老鷹抽中狀元籤的機率只有3%，沒想到還是喜從天降，這也是老鷹隊史自從1975年後再度獲得狀元籤。

老鷹總管、同時也是當年「林來瘋」推手的費爾茲（Landry Fields），在接受ESPN訪問時笑說：「這真的很令人震驚，我第一次看到狀元籤機率不在10%-12%之間，卻可以排在前4順位選秀，這真的很令人興奮。」

根據ESPN報導，NBA史上前4低機率抽中狀元籤的球隊，分別為1993年奧蘭多魔術的1.52%、2014克里夫蘭騎士及2008芝加哥公牛的同為1.7%，再來就是2011年騎士的2.4%。

至於今年選秀順位的第2到4位，分別為華盛頓巫師、休士頓火箭、聖安東尼奧馬刺。

來自法國的7呎1吋長人薩爾，被視為今年選秀狀元熱門人選之一。 法國新聞社
來自法國的7呎1吋長人薩爾，被視為今年選秀狀元熱門人選之一。 法國新聞社

結果例行賽全聯盟戰績最差，僅14勝68敗的底特律活塞，雖有14%的機率抽中狀元籤，但最後僅被抽到第5順位選秀，今年選秀會將於6月26和27日在布魯克林舉行。

儘管今年的NBA選秀是被外界公認沒有「大物」的一年，但根據EPSN的電腦模擬選秀，來自法國年僅19歲、身高216公分的薩爾（Alex Sarr）很有機會成為選秀狀元被老鷹挑走。

費爾茲語帶保留地說：「這個位子可以有很多人，我們會再好好研究，對我們來說，這是一個很好的工具，來持續幫助我們正在做的事情。」

NBA季後賽

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