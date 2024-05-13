NBA／狂砍44分灰狼仍吞連敗 愛德華：準備好拿下最後兩勝
灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）在第4戰雖然狂砍44分外帶5籃板5助攻，還在第三節上演一次精彩暴扣，但灰狼最終仍以107比115不敵衛冕軍金塊，連輸兩場主場將原本優勢還了回去，雙方系列賽戰成2比2平手。關鍵第5戰將回到金塊主場，愛德華仍不改霸氣地表示，「我已經準備好贏下最後兩場比賽。」
當被問及丟掉兩場主場後，氣勢是否會倒向金塊，愛德華說道，「我不認為氣勢有倒向他們，我們贏了兩場比賽，他們也贏了兩場。目前只要誰再贏得兩場比賽誰就能贏下這個系列賽。我非常興奮，我已經準備好了。我們在最高水平上競爭，我對此感到開心；我已經準備好去比賽了，如果明天就比賽，我也會準備好的。這將是一場有趣的比賽！」
愛德華也透露他在比賽結束後對穆雷說的垃圾話，他說道，「我對他說，我們喜歡那樣，繼續講垃圾話，這就是我們喜歡的。」
此役灰狼其他球員發揮不佳，未能給予愛德華更多支援也種下敗因，唐斯（Karl-Anthony Towns）18投僅5中攻下13分12籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）得到11分14籃板，發生5次失誤，康利（Mike Conley）拿下15分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）則有11分進帳。
反觀金塊，除了獲得本季最有價值球員的約柯奇（Nikola Jokic）全場拿下35分7籃板7助攻，葛登（Aaron Gordon）更以12投11中的高命中率攻下27分7籃板，穆雷（Jamal Murray）也有19分8助攻進帳，更在上半場結束前投進大號「Logo Shot」，展現衛冕軍的韌性特質。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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