NBA／漢姆下台原因之一！傳湖人有意續約小將克里斯提
湖人21歲小將克里斯提（Max Christie）新秀合約本季到期，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在節目上透露，湖人想要與他續約。
湖人2022年選秀大會以第35順位選進克里斯提，不過他在「火腿」漢姆（Darvin Ham）執教下，沒獲得重用，本季出賽67場，平均上場14.1分鐘，得到4.2分2.1籃板，三分球命中率35.6%。
許多球迷認為克里斯提有機會成為合格的「3D球員」，但他的出場順位排在普林斯（Taurean Prince）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）、瑞迪許（Cam Reddish）等人之後。不過布哈指出湖人想留住他，「他們看到他的潛力，我認為這是教練團離開的原因之一，沒充分使用克里斯提。」
布哈也提到克里斯提的續約行情，「可能是3年合約，總值1500萬美元到2000萬美元之間，每年約500到700萬美元。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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