快訊

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

綠營突圍／綠委士氣大傷「學著當在野黨」 520後挖綠白合地道找出路

羅馬大師賽／約克維奇寫18年來最差戰績 曝被水瓶砸到後遺症

NBA／漢姆下台原因之一！傳湖人有意續約小將克里斯提

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人21歲小將克里斯提。 路透
湖人21歲小將克里斯提。 路透

湖人21歲小將克里斯提（Max Christie）新秀合約本季到期，湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在節目上透露，湖人想要與他續約。

湖人2022年選秀大會以第35順位選進克里斯提，不過他在「火腿」漢姆（Darvin Ham）執教下，沒獲得重用，本季出賽67場，平均上場14.1分鐘，得到4.2分2.1籃板，三分球命中率35.6%。

許多球迷認為克里斯提有機會成為合格的「3D球員」，但他的出場順位排在普林斯（Taurean Prince）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）、瑞迪許（Cam Reddish）等人之後。不過布哈指出湖人想留住他，「他們看到他的潛力，我認為這是教練團離開的原因之一，沒充分使用克里斯提。」

布哈也提到克里斯提的續約行情，「可能是3年合約，總值1500萬美元到2000萬美元之間，每年約500到700萬美元。」

湖人

相關新聞

NBA／灰狼愛德華44分淪空砍 約柯奇率金塊2連勝扳平戰局

季後賽第二輪G4金塊外線又爆發，29投13中，命中率高達44.8%，團隊投籃命中率更衝到57.0%，儘管灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂轟44分，掌控大局的金塊仍以115：107

NBA／哈利伯頓領軍！溜馬主場狂電尼克32分 扳平系列賽

NBA東區季後賽第二輪，印第安納溜馬隊在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）20分的表現加上對手傷兵不斷的情況下，以121比89輕鬆痛宰紐約尼克，將系列賽扳成2比2平手。

NBA／運氣炸裂！老鷹3%機率抽中狀元籤 活塞僅獲第5順位

曾經借沙發給林書豪睡、成為「林來瘋」幕後推手之一的費爾茲（Landry Fields），年僅33歲就在2022年接掌亞特蘭大老鷹總管之位，今年樂透抽籤大會上更是人品爆發，在僅有3%機率下，一舉抽中狀元

NBA／馬刺狀元溫班亞瑪獲最佳新秀 分享第一年心路歷程

馬刺超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）囊括全部第一名選票，勇奪本季年度最佳新秀，成為過去40個賽季中的第6位達成此成就的球員，也是自2016年灰狼隊的唐斯（Karl-Anthony

NBA／面對雷霆「駭客」不逃避 獨行俠新秀想起母親也感謝厄文鼓勵

在獨行俠與雷霆的系列賽G3中發生有趣插曲，此戰雷霆似乎無法限制唐西奇（Luka Doncic）與隊友的串聯，為了試圖改變節奏讓球隊能在客場搶走一場勝利，年度最佳教練戴格諾（Mark Daigneaul

NBA／厄文關鍵拋投助獨行俠奪勝 唐西奇大讚：他太神奇了！

季後賽第二輪，獨行俠主場迎戰雷霆，雙方前兩戰戰成1比1平手，關鍵第三戰，唐西奇（Luka Doncic）雖因傷提前離場，但靠著厄文（Kyrie Irving）22分7助攻的穿針引線及第四節獨拿8分，包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。