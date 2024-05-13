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NBA／湯普森將投身自由市場 前勇士主帥分析合約價值

聯合新聞網／ 綜合報導
本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。 美聯社
本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。 美聯社

勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）本季狀況起伏不定，場均17.9分、3.3籃板和2.3助攻的成績，三分球命中率為38.7%，他在下個月即將成為自由球員，近期傳出在季後賽首輪和騎士血戰七場最終遭淘汰的魔術隊對他相當有興趣，他會選擇與勇士續約或加入其他球隊是休賽季的熱門話題之一，前勇士總教練傑克森（Mark Jackson）也在節目上表示他願意給湯普森年薪2000到2500萬美元的合約。

當被問及湯普森在自由市場的價值時，他說道:「我願意每年給他年均薪2000到2500萬美元的合約，我仍然認為能像湯普森一樣投籃的球員能夠有更長的職業生涯，以他目前能繳出的表現及投籃能力，他絕對還能在場上發揮重要作用。」

傑克森也補充說道，儘管湯普森想盡可能賺取更多的錢，但他更想向人們證明自己是對的，他想向人們證明自己配得上他所獲得的任何合約。湯普森在2019年簽下一份為期5年、價值1.9億美元的合約，今年是他合約的最後一年，年薪為4320萬美元，他也與柯瑞（Stephen Curry）成為過去兩個賽季唯二投進超過250顆三分球的球員。

勇士在先前也曾表示希望他們能簽回湯普森，但可能會讓他以第六人的角色出賽。而湯普森雖也表達重返勇士的意願，但他是否願意擔任第六人及勇士隊和其他球隊開出的合約差距，將是他選擇續留勇士或是轉戰其他球隊的關鍵。

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