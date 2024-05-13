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NBA／灰狼愛德華44分淪空砍 約柯奇率金塊2連勝扳平戰局

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(左)表現力壓灰狼雙塔。 路透社
約柯奇(左)表現力壓灰狼雙塔。 路透社

季後賽第二輪G4金塊外線又爆發，29投13中，命中率高達44.8%，團隊投籃命中率更衝到57.0%，儘管灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂轟44分，掌控大局的金塊仍以115：107贏得客場勝利，系列賽扳成2：2平手，後天將回金塊主場進行天王山之戰。

金塊開局進攻受阻，但首節後半段打出14：2攻勢，取得5分領先。第二節金塊持續拉開分差，半場結束前灰狼發生失誤，波特（Michael Porter Jr.）快攻灌進2分，接著灰狼又失誤，穆雷（Jamal Murray）投進55英呎「Logo Shot」，幫助金塊帶著15分領先進入下半場。

愛德華上半場攻下23分，第三節又砍進14分，前面10投僅1中的唐斯（Karl-Anthony Towns）也挹注8分，幫助灰狼追到11分差。不過金塊末節一路維持10分左右領先優勢，終場以8分之差收下勝利。

約柯奇（Nikola Jokic）全場得到35分7籃板7助攻，葛登（Aaron Gordon）12投11中，進帳27分7籃板，穆雷也有19分8助攻。

灰狼方面，愛德華全場25投16中，拿到44分5籃板5助攻，唐斯18投僅5中，攻下13分12籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）得到11分14籃板，發生5次失誤。

Anthony Edwards NBA季後賽 Nikola Jokic 灰狼 金塊

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