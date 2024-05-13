NBA／灰狼愛德華44分淪空砍 約柯奇率金塊2連勝扳平戰局

曾經借沙發給林書豪睡、成為「林來瘋」幕後推手之一的費爾茲（Landry Fields），年僅33歲就在2022年接掌亞特蘭大老鷹總管之位，今年樂透抽籤大會上更是人品爆發，在僅有3%機率下，一舉抽中狀元

2024-05-13 05:18